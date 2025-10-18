Steve Jobs uhonorowany. Gratka dla kolekcjonerów

Steve Jobs to postać-ikona. Legendarny twórca takich urządzeń jak iPhone i iPad został uhonorowany w ciekawy sposób. Za rok amerykańska mennica wybije monetę z jego wizerunkiem.

Choć od jego śmierci minęło już wiele lat, legenda Steve’a Jobsa wciąż inspiruje kolejne pokolenia. Współzałożyciel Apple, wizjoner i twórca produktów, które na zawsze zmieniły sposób, w jaki korzystamy z technologii, doczekał się niezwykłego wyróżnienia. Mennica Stanów Zjednoczonych (US Mint) postanowiła uhonorować Jobsa w wyjątkowy sposób - wprowadzając do obiegu kolekcjonerską monetę o nominale jednego dol.

Steve Jobs uwieczniony na monecie 1 dol.

Nowa moneta z serii American Innovation $1 Coin Program ukaże się w 2026 r. i przedstawia młodego Steve’a Jobsa siedzącego po turecku na tle kalifornijskiego krajobrazu. Za jego plecami rozciągają się charakterystyczne dla północnej Kalifornii wzgórza porośnięte dębami - miejsce, które miało być dla niego źródłem inspiracji.

Jak podkreśla US Mint, poza i wyraz twarzy Jobsa symbolizują chwilę refleksji. Całość monety może też pokazywać połączenie technologii i natury. Taki motyw doskonale odzwierciedla filozofię twórcy Apple, który wierzył, że technologia powinna być tak intuicyjna i naturalna jak świat wokół nas. Na monecie umieszczono napisy: “United States of America”, "California”, "Steve Jobs” oraz słynne motto "Make something wonderful” - cytat, który stał się synonimem jego dziedzictwa.

Moneta zaprojektowana przez Elanę Hagler i wyrzeźbiona przez Phebe Hemphill trafi do sprzedaży w 2026 r. w cenie 13,25 dol. To pozycja obowiązkowa dla każdego kolekcjonera i miłośnika marki Apple - nie tylko symbol pamięci o jednym z największych innowatorów XX w., ale też wyjątkowy przedmiot o historycznej wartości.

Serię tworzą cztery monety

Moneta z wizerunkiem Steve’a Jobsa jest częścią programu American Innovation, który od 2018 r. upamiętnia najważniejsze osiągnięcia i postaci ze wszystkich stanów USA. W 2026 r. w ramach serii ukażą się cztery projekty:

Iowa - dr Norman Borlaug, "ojciec Zielonej Rewolucji”, uhonorowany za stworzenie odpornych odmian zbóż, które pomogły zwalczyć głód na świecie

Wisconsin - superkomputer Cray-1, symbol przełomu w historii informatyki z lat 70.

California - Steve Jobs, wizjoner i współzałożyciel Apple, który na zawsze zmienił oblicze technologii, zaprezentował m.in. takie urządzenia, jak pierwszy iPad i pierwszy iPhone

Minnesota - innowacja w postaci mobilnej chłodni, umożliwiającej transport towarów wymagających niskiej temperatury.

Każda z monet z serii prezentuje unikalny fragment historii amerykańskiej innowacji, a tegoroczna edycja ma dodatkowy wymiar symboliczny - nawiązuje do 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych, które przypada w 2026 r..