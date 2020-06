Procesory AMD Ryzen 3000 cieszą się ogromną popularnością wśród klientów. Jeżeli planujecie zakup nowego komputera i jeszcze zastanawiacie się nad wyborem odpowiedniego modelu, może przekona Was nowa promocja z darmową grą.

Horizon Zero Dawn za darmo do procesorów AMD Ryzen 3000

Jakiś czas temu klienci kupujący procesory „czerwonych” mogli otrzymać 3-miesięczny abonament Xbox Game Pass. Teraz producent kusi nową promocją – do wybranych modeli dodaje grę Horizon Zero Dawn Complete Edition na PC (jeszcze do niedawna był to ekskluzywny tytuł na konsolę PlayStation 4, który wywołał u nas bardzo pozytywne wrażenia).

Horizon Zero Dawn jest dodawane do następujących modeli:

Jak zdobyć grę Horizon Zero Dawn Complete Edition?

Wystarczy kupić jeden z procesorów objętych promocją u partnera akcji (m.in. Komputronik i Sferis), a sklep przekaże kod uprawniający do bezpłatnego pobrania gry z platformy Steam. Promocja potrwa do 30 czerwca, a kod można zrealizować do 30 lipca 2020 roku (na platformie AMD Rewards).

Większość modeli objętych promocją znajduje się na naszej liście polecanych procesorów do gier. Teraz oferta AMD kusi jeszcze bardziej, więc warto ją poważnie przemyśleć.

Źródło: AMD, Komputronik

