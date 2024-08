Pierwszy raz od wielu miesięcy kurs bitcoina spadł do tak niskiego poziomu. Co może być przyczyną?

Inwestycje w kryptowaluty to w ostatnich latach całkiem popularny sposób na lokowanie swoich środków. Wśród tysięcy kryptowalut bez dwóch zdań największą popularnością cieszy się bitcoin. Teraz posiadacze portfela inwestycyjnego zawierającego BTC mają niemały orzech do zgryzienia. Kurs sprzedaży kryptowaluty znacznie spadł. Jeszcze w pierwszych dniach sierpnia BTC kosztował ponad 65 tys. dolarów, dziś o poranku wycena spadła o ponad 15 tys.

Co to jest bitcoin?

Bitcoin (BTC) to jedna z kryptowalut. Jest to zdecentralizowana, cyfrowa waluta. Początki bitcoina sięgają 2008 roku. BTC wykorzystuje technologię blockchain, może służyć do anonimowych i błyskawicznych płatności. “Kopanie kryptowaluty” polega na przeznaczeniu mocy obliczeniowej swojego komputera (a najlepiej tzw. “koparki” wyposażonej w wiele wydajnych kart graficznych) do wykonywania skomplikowanych obliczeń. Zapłatą są właśnie kryptowaluty.

Możliwe jest też oczywiście kupno “gotowej” waluty krypto. Giełdy kryptowalut cieszą się ogromnym powodzeniem, a obracanie nimi może być sposobem na zwiększenie swojego majątku. Wszystko zależy jednak od aktualnego kursu danej kryptowaluty. Ten jest dość nieprzewidywalny i ciężko ocenić, co wpływa na zmiany kursowe. W związku z tym inwestowanie w bitcoina, choć daje nadzieję na duże zyski, jest uznawane za dość ryzykowne.

Dlaczego kurs bitcoina spada?

Jest kilka możliwych przyczyn spadku wyceny bitcoina w pierwszym tygodniu sierpnia 2024 roku. Jednym z nich może być sytuacja ekonomiczna Stanów Zjednoczonych. Wyniki gospodarcze nie są zbyt optymistyczne, a bezrobocie dobiło do 4,3%. Sytuacja na rynkach finansowych wydaje się niepewna. Negatywny wpływ na wycenę kryptowalut mają również wysokie stopy procentowe (5,25-5,5%), które prawdopodobnie wprowadzi amerykański Fed.

Na rynku kryptowalut widzimy też wycofywanie się wielu inwestorów. Swoje pozycje zamykają inwestorzy indywidualni, a także instytucjonalni. Według szacunków w ciągu ostatnich 24 godzin zamknięto pozycje o równowartości 700 milionów dolarów.

Wyższe stopy procentowe są także spodziewane m.in. w Japonii. Nie brakuje też plotek mówiących o możliwym wycofaniu się największych inwestorów, jak Jump Crypto. Powyższe czynniki spowodowały, że po raz pierwszy od długiego czasu wycena bitcoina spadła do poniżej 50 tys. dolarów. Po pewnym czasie wartość nieco wzrosła, po 10:00 polskiego czasu wynosiła nieco ponad 52 tys. dolarów. Ostatni raz kurs BTC wynosił mniej, niż 50 tys. dolarów w lutym tego roku. Warto jednak dodać, że kurs najpopularniejszej kryptowaluty świata był znacznie niższy przez całe lata 2022 i 2023.