Jeśli akurat szukasz nowego smartfona i jednocześnie masz do wydania niezbyt wiele, warto skierować wzrok na POCO M3. Zwłaszcza jutro.

Krótka, a godna uwagi promocja na POCO M3

Rodzimy oddział Xiaomi dość często serwuje nam tzw. błyskawiczne promocje. Nie chodzi tu o przecenianie smartfonów, które dopiero co zadebiutowały się na rynku, ale o oferowanie niższych cen wybranych modeli przez dość krótki czas, z reguły 24 godziny. Ostatnio można było kupić taniej Xiaomi Mi 11 Lite, teraz natomiast pojawia się opcja zapolowania na POCO M3.

Chętni na skorzystanie z promocji będą mogli zrobić to od jutra od 8:00 do 7:59 we wtorek (ewentualnie, do wyczerpania zapasów). Czy warto? Cóż, mowa tutaj o POCO M3 w wariancie ze 128 GB pamięci wewnętrznej za 599 złotych. Aktualnie w większości sklepów trzeba zapłacić 749 złotych, a więc rabat jest zauważalny.

Z promocji można będzie skorzystać w oficjalnych sklepach internetowych Xiaomi (mistore.pl, mi-home.pl i mimarkt.pl) oraz u wybranych partnerów handlowych producenta, co z reguły oznacza najpopularniejsze sieci z elektroniką użytkową.

Czy warto kupić POCO M3?

Swojego czasu publikowaliśmy recenzję POCO M3, w której powinniście znaleźć wszystkie najważniejsze informacje na jego temat. Nie jest to smartfon idealny, ale w tym budżecie takowych nie znajdziemy, bo zawsze mamy do czynienia z mniejszymi lub większymi kompromisami.

Finalnie, w tym przypadku okazują się one w pełni akceptowalne. POCO M3 plasuje się w gronie polecanych telefonów do 700 złotych. Został wyposażony między innymi w wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+, procesor Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB RAM i pojemną baterię 6000 mAh, która pozwala na 2-3 dni pracy na jednym ładowaniu. Miłą niespodzianką są głośniki stereo z reguły pojawiające się w smartfonach kosztujących ponad 1000 złotych.

Jak oceniacie promocyjną cenę POCO M3 128GB?

Źródło: Xiaomi