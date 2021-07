Braliście pod uwagę zakup smartfona Xiaomi Mi 11 Lite? Lepiej zrobić to dziś, niż chociażby jutro.

Xiaomi Mi 11 Lite taniej o 200 zł

Polska premiera Xiaomi Mi 11 Lite odbyła się pod koniec kwietnia. Można zatem stwierdzić, że wciąż jest to nowość na naszym rynku, a takowe niezbyt często są przez producentów przeceniane. Pojawiają się jednak wyjątki, z jednym mamy do czynienia właśnie teraz. W ramach tzw. błyskawicznej promocji można kupić Xiaomi Mi 11 Lite w wariancie 6 GB RAM + 128 GB pamięci wewnętrznej za 1299 złotych. Do wyboru w trzech wersjach kolorystycznych - Peach Pink, Boba Black i Bubblegum Blue.

Haczyk? Jest tylko jeden. Promocja faktycznie zasługuje na miano błyskawicznej, bo obowiązuje tylko do jutra do godziny 08:00 lub do wyczerpania zapasów. Można skorzystać z niej w stacjonarnych i internetowych (mistore.pl, mi-home.pl, mimarkt.pl) sklepach Xiaomi, ale też u wybranych partnerów handlowych producenta.

Czy warto kupić Xiaomi Mi 11 Lite?

Konkurencja wśród smartfonów do do 1500 złotych jest naprawdę spora. Nie na miejscu byłoby napisanie, iż Xiaomi Mi 11 Lite jest tu bezkonkurencyjny. Ma jednak kilka mocnych stron, wśród których z pewnością znajduje się wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ oraz częstotliwości odświeżania 90 Hz, w dodatku z Adaptive Sync. Producent chwali się zresztą nie tylko tym, ale też atrakcyjnym wyglądem - ciekawymi wersjami kolorystycznymi, smukłą konstrukcją o grubości 6,81 mm i niewielką wagą 157 g.

Poza przywołanymi już zasobami pamięci można spodziewać się tu procesora Qualcomm Snapdragon 732G z grafiką Adreno 618, potrójnego aparatu fotograficznego 64 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix czy baterii 4250 mAh z funkcją szybkiego ładowania 33W.

Jak podoba Wam się promocyjna cena Xiaomi Mi 11 Lite?

Źródło: Xiaomi