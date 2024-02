O godzinie 23:30 w okolicy krateru Malapert A, tylko 300 km od bieguna południowego Księżyca, powinien wylądować Odyseusz - pojazd Nova-C wysłany tam w ramach misji Intuitive Machines 1 (IM-1).

Księżyc choć znajduje się setki razy bliżej Ziemi niż Mars wcale nie jest łatwym celem do lądowania. Dotychczas udaje się to państwowym instytucjom, agencjom kosmicznym, ale prywatne przedsięwzięcia nie mają wciąż szczęścia. W styczniu próbę podejmował Peregrine firmy Astrobotic Technology, ale ze względu na problemy z napędem nie opuścił nawet orbity Ziemi. Wcześniej nieudane były próby Izraelskiego SpaceIL, a także japońskiego HAKUTO-R M1, choć w ich przypadku fatalnym etapem było już samo lądowanie.

Lądowanie Odyseusza może okazać się pierwszym udanym lądowaniem pojazdu z USA na powierzchni Księżyca po ponad 50 latach jakie minęły od czasów programu Apollo.

Odyseusz, bo tak nazywa się pojazd kosmiczny typu Nova-C, który zbudowało Intuitive Machines, znajduje się na orbicie Księżyca i przed północą w czwartek 22 lutego 2024 roku podejmie próbę lądowania. Oby udaną, bo NASA chciałoby w końcu mieć mały sukces na swoje drodze do Księżyca. Dlaczego NASA? Misja IM-1 czyli Intuitive Machines 1 realizowana jest przy wsparciu tejże agencji, która na pokładzie umieściła sześć swoich urządzeń. Wsparcie w ramach programu Commercial Lunar Payload Services (CLPS) obejmuje dofinansowanie w wysokości 118 milionów dolarów. Innym ze sponsorów jest firma Columbia, znana dobrze jako producent odzieży, której wielkie logo widnieje na głównej części lądownika.



Lądownik Nova-C gotowy do lotu. (fot: Intuitive Machines / NASA)

Misja IM-1, co wydarzyło się do tej pory?

Lot IM-1 na Księżyc odbywa się przy założeniu szybkiej trajektorii, trochę wolniej niż latali astronauci misji Apollo, ale i tak tydzień po starcie w dniu 15 lutego 2024 na pokładzie rakiety SpaceX z Florydy, pojazd jest już gotowy do lądowania.

Podczas podróży na Księżyc zostaliśmy uraczeni efektownymi zdjęciami pojazdu na orbicie Ziemi. Ostatnie zdjęcia to już Odyseusz nad Księżycem po wykonaniu manewru, który wprowadził go na orbitę na wysokości 92 km w środę (21.02.2024) po południu.



Panoramiczne ujęcie Ziemi w trakcie podróży na Księżyc. (fot: Intuitive Machines / NASA)

Wcześniej konieczne były jeszcze dwa manewry (z trzech planowanych), które odpowiednio nakierowały lądownik na Księżyc. W trakcie podróży, dzień po starcie przeprowadzono także test silnika zasilanego metanem i ciekłym tlenem, który zostanie użyty podczas lądowania. Była to pierwsza próba takiego napędu na orbicie w historii. Podobny napęd wykorzystuje także Starship SpaceX, ale ten choć osiągnął kosmos nie wszedł podczas drugiej próby jeszcze na orbitę Ziemi.



Pojazd Odyseusz na orbicie Ziemi i tydzień później na orbicie Księżyca. (foto: Intuitive Machines / NASA)

Gdzie wyląduje lądownik misji IM-1 i jak oglądać transmisję?

Lądownik Odyseusz jako cel obrał sobie krater Malapert A, który znajduje się tuż obok większego krateru Malapert o średnicy 69 km. Istotna jest lokalizacja tego obiektu nazwanego na część belgijskiego astronoma Charlesa Malaperta z 17 wieku. Znajduje się on tylko 300 km od południowego bieguna Księżyca. Zakłada się, że jest to region podobny charakterem do Wyżyny Kartezjusza - miejsca lądowania misji Apollo 16 w 1972 roku.

Lądownik Intuitive Machines wylądować ma 22 lutego 2024 roku w miejscu, które brane jest pod uwagę jako miejsce lądowania astronautów w misji Artemis III.

Lądowanie ma rozpocząć się po godzinie 22:00 (czas podany na grafice to amerykański czas centralny, czyli o 7 godzin wcześniejszy od środkowoeuropejskiego). Kluczowe manewry rozpoczną się po godzinie 23:00, a wszystko ma zakończyć się o godzinie 23:30. Transmisję z lądowania można oglądać na kanale NASA+, a także korzystając z poniższej transmisji, która już teraz na bieżąco uaktualnia status misji.

Co znalazło się na pokładzie Odyseusza?

Lądownik typu Nova-C to pojazd o wadze 675 kilogramów, z których 130 kg to waga aparatury naukowej. Wysokość pojazdu wynosi 4,3 metra, a średnica 1,6 metra. Ładunek NASA obejmuje następujące urządzenia:

ROLSES czyli Radio Observations of the Lunar Surface Photoelectron Sheath - dokona badań środowiska radiowego w okolicy lądownika, naładowanego pyłu księżycowego,

LRA czyli Laser Retro-Reflector Array - zestaw retroreflektorów ułatwi lokalizację pojazdu na powierzchni z pokładu orbitera księżycowego,

NDL czyli Navigation Doppler Lidar for Precise Velocity and Range Sensing - to wyposażony w LIDAR sensor, który wspomoże precyzyjne lądowanie,

SCALPSS czyli Stereo Cameras for Lunar Plume-Surface Studies - zestaw kamer, które zaobserwują powierzchnię Księżyca podczas lądowania i to jak wpłyną na nią działające silniki,

LN-1 czyli Lunar Node 1 Navigation Demonstrator - to boja radiowa pracująca w paśmie S, która zadziała podobnie jak GPS na Ziemi,

RFMG czyli Radio Frequency Mass Gauge statement - demonstracja technologii, która z pomocą fal radiowych analizuje ilośc pozostałego paliwa w zbiornikach lądownika.

Jak widać większość aparatury NASA posłuży do wsparcia lądowania, ale to nie cały sprzęt, który Odyseusz ma dostarczyć na Księżyc. Misja jest też sprawdzianem technologii Omni-Heat Infinity (znanej z odzieży Columbia), która w postaci chroniącej termicznie osłony zastosowana została na jednym z panel lądownika Nova-C.

Dzięki Eaglecam będziemy mogli obejrzeć lądowanie Odyseusza z niespotykanej dotychczas na Księżycu perspektywy. Kamera ma zostać oddzielona od lądownika na wysokości 30 metrów nad powierzchnią i pokazać lądowanie podobnie jak kamery podczas misji łazika Perseverance na Marsie. Nawet jeśli coś pójdzie nie tak w ostatnich chwilach, to obrazy z Eaglecam mogą mieć krytyczne znaczenie dla późniejszego śledztwa.

Lądownik wyposażony będzie też w tzw. ILO-X czyli miniaturowe obserwatorium astronomiczne, które po raz pierwszy spróbuje dokonać obserwacji nieba i centrum Galaktyki z powierzchni Księżyca. Nie zabrakło również elementów związanych z ziemską kulturą, historią i technologią. Jest to zestaw niewielkich rzeźb (symbolizujących ważne dla Ziemi osoby), które tworzą całość będąc rozdzielone pomiędzy Ziemią i Księżycem, a także powiązany z nimi NFT. Na pokładzie znalazły się także archiwa ziemskich repozytoriów wiedzy.

I co może być najciekawsze, ale też może wydać się absurdalnym pomysłem, na pokładzie lądownika Odyseusz umieszczono demonstrację zapasowego centrum danych firmy Lonestar. Jej klienci będą mogli przetestować archiwizację danych przesłanych z Ziemi do pamięci w księżycowym lądowniku, a także pobrać pliki z powrotem do swoich urządzeń.

Źródło: Intuitive Machines, inf. własna