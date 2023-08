Już niedługo uczniów klas IV szkół podstawowych otrzymają laptopy, które będą mogły być wykorzystywane do nauki i rozwoju zainteresowań. Rząd ogłosił pełną listę modeli oraz szczegóły dotyczące obsługi sprzętu.

Program „Laptop dla ucznia” ma wyrównać szansę dzieci i młodzieży, a przy tym wspomóc transformację cyfrową. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych, talentów i zainteresowań. Szczegóły dotyczące programu ujawniono podczas konferencji prasowej.

– Laptopy otrzymają wszyscy uczniowie klas czwartych szkół publicznych i niepublicznych, ale też uczniowie, którzy mają indywidualne nauczanie, tzn. z powodów zdrowotnych nie mogą uczęszczać regularnie do szkoły, jak również osoby wybitnie uzdolnione, które mają indywidualny tok nauczania – wyjaśniał Janusz Cieszyński i podkreślał, że Polska młodzież ma świetne wyniki w międzynarodowych badaniach umiejętności matematycznych i powszechny dostęp do sprzętu pomoże wykorzystać ten potencjał.

Laptopy dla czwartoklasistów - lista modeli

Ministerstwo wybrało różnych producentów, ale wszystkie laptopy, bez względu na model, spełniają określone wymagania techniczne. Do przetargu zakwalifikowało się 13 firm, które zaproponowały 6 modeli laptopów:

Lenovo V15 G3 IAP CTO,

HP ProBook 440 G9,

Dell Latitude 3540,

ASUS ExpertBook B1502CBA,

Acer TravelMate P215-54,

ACER TMP214-54.

– To dobrej jakości sprzęt, który będzie miał zainstalowany system operacyjny i dostęp do bezpłatnego pakietu biurowego. Rodzice i szkoła będą mogli zdecydować o instalacji dodatkowego oprogramowania. W ramach programu „Laptop dla ucznia” zagwarantujemy także dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych i bezpłatnych wersji elektronicznych podręczników – powiedział szef resortu cyfryzacji, Janusz Cieszyński.

Laptopy zostały objęte 36-miesięczną gwarancją i określono tutaj specjalne wymagania co do realizacji naprawy. Dostawca powinien zareagować na zgłoszenie awarii w ciągu jednego dnia, a naprawa powinna być zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia (jeśli będzie to niemożliwe, uczeń otrzyma sprzęt zastępczy). Warto dodać, że usługa gwarancyjna będzie świadczona w systemie door-to-door. Oznacza to, że sprzęt nie będzie musiał być zawożony do serwisu – przyjedzie po niego kurier i odbierze paczkę, dostarczając ją bezpośrednio do odbiorcy (takie rozwiązanie może być szczególnie istotne na terenach wiejskich, oddalonych od dużych aglomeracji).

Jak poinformowano podczas konferencji, póki co rozstrzygnięto przetargi w 50 z 73 regionów Polski - sprzęt powinien trafić do uczniów do 290 tys. 64 uczniów już we wrześniu (w przypadku pozostałych regionów przetargi mają być rozstrzygnięte do I połowy września, a komputery będą dostarczone jeszcze tej jesieni). Warto dodać, że rodzice/opiekunowie będą mogli go wypożyczyć lub wziąć na własność (przy czym nie będzie można go sprzedaż lub przekazać innej osobie przez okres 5 lat). Każdy laptop dla ucznia będzie też odpowiednio oznaczony.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji