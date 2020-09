Nvidia dodała do pieca! Karty GeForce RTX 3000 zapowiadają się wprost rewelacyjnie. Gdyby tego było mało, kupujący będą mogli otrzymać jeszcze darmowe dodatki.

Zapowiedź kart GeForce RTX 3000 spotkała się z pozytywnym odbiorem branżowych mediów i wielu graczy z pewnością już planuje zakup nowego modelu. Jeżeli jeszcze nie jesteście zdecydowani, Nvidia ma argument, który może przesądzić o zakupie nowej konstrukcji.

Nvidia dodaje do kart GeForce RTX 3000 bonusy

Producent zapowiedział promocję, w której kupujący nowe karty: GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3070 (lub komputery z takimi kartami) otrzymają za darmo grę Watch Dogs Legion oraz roczny abonament na usługę GeForce NOW na poziomie Founders.

Dodatkowe bonusy na pewno będą mocnym argumentem za zakupem GeForce’ów RTX 3000. Watch Dogs Legion to jedna z tych gier, która ma wykorzystywać potencjał nowych kart Nvidii, a ponadto oferować bardzo ciekawe rozwiązania – jakiś czas temu pisaliśmy o głównych powodach, dla których będzie warto zagrać w nowe dzieło Ubisoftu. Poniżej możecie zobaczyć najnowszy zwiastun Watch Dogs Legion.

Wisienką na torcie będzie abonament w GeForce NOW, który pozwoli odpalić ulubione gry nawet na słabszym komputerze lub innych urządzeniach. Szkoda jednak, że z usługi zrezygnowało część wydawców.

I jak, czujecie się przekonani? Co prawda sklepy biorące udział w akcji jeszcze nie zostały ujawnione, ale należy się spodziewać, że tradycyjnie będą to największe sieci handlowe z podzespołami PC (przed zakupem warto jeszcze upewnić się w opisie produktu na stronie internetowej sprzedawcy lub w sklepie). Promocja będzie obejmować również karty GeForce Founders Edition kupione w sklepie Nvidii.

Oferta dotycząca kodu na grę jest ważna od 17 września do 29 października 2020 lub do wyczerpania zapasów (sam kod należy wykorzystać do 30 listopada 2020 roku).

Źródło: Nvidia

