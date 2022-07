Lawn Mowing Simulator to kolejna darmowa gra do odebrania w sklepie Epic Games Store. Jak każdy dziwny symulator znalazła już swoje grono sympatyków.

Lawn Mowing Simulator do pobrania za darmo

W ostatnich tygodniach Epic Games Store rozdało kilka naprawdę gorących tytułów, nie brakowało nawet produkcji wysokobudżetowych. Teraz czeka nas chwilowa przerwa od takich atrakcji, na pierwszy plan wysuwane są mniejsze tytuły. I wśród nich niektórzy często znajdują coś dla siebie. Aktualnie do odebrania jest Lawn Mowing Simulator.

Tradycyjnie w przypadku Epic Games Store, oferta obowiązuje przez tydzień. Zainteresowani mogą przypisywać Lawn Mowing Simulator do swojego konta do 4 sierpnia, do godziny 17:00 naszego czasu.

rozwiń

Lawn Mowing Simulator, czyli kolejny niebanalny symulator

Lawn Mowing Simulator wydaje się jednym z tych tytułów, na widok których niektórzy jedynie się uśmiechną. Z drugiej strony w ostatnim czasie różnego rodzaju symulatory znajdują zaskakujące duże grona sympatyków i również w tym przypadku niektórzy bawią się całkiem nieźle. Na metacritic średnia ocen z recenzji sięgnęła niespełna 70%, na Steam opinie graczy są w większości pozytywne.

Rozgrywka polega tutaj na koszeniu trawników, a w zasadzie nieco szerzej - na poprowadzeniu firmy zajmującej się taką działalnością. Przy bliższym poznaniu okazuje się, ze twórcy zadbali o sporo detali. Chociażby o realistyczne odzwierciedlenie koszenia (trzeba sprawdzić podłoże, odpowiednio ustawić ostrza, dobrać moc silnika), a także licencjonowane narzędzia - kosiarki marek Toro, SCAG i STIGA (łącznie 12 modeli do wyboru, każdy z własnym osprzętem). Poza pracami w terenie w Lawn Mowing Simulator trzeba również zadbać o siedzibę firmy, pracowników czy reklamę, no i oczywiście docelowo o finanse.

Źródło: Epic Games Store