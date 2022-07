Kontrolery do gier

Backbone One - PlayStation Edition to, jak sugeruje Sony, idealne uzupełnienie konsol PlayStation. Gadżet, dzięki któremu można uprzyjemnić sonie granie na mniejszym ekranie.

Sony reklamuje kontroler Backbone One - PlayStation Edition

Dla niektórych granie na smartfonie to nadal coś nie do zaakceptowania. Fakty są jednak takie, że coraz więcej osób decyduje się na tego typu rozrywkę. Nic dziwnego, że rośnie oferta dodatkowych akcesoriów, między innymi takich jak Backbone One - PlayStation Edition.

Nazwa zdradza niemal wszystko. To produkt firmy Backbone One, ale na licencji PlayStation, a tym samym nieco podrasowany przez Sony. Wedle oficjalnego komunikatu, został zainspirowany wyglądem bezprzewodowego DualSense, pada z PlayStation 5. Sama konstrukcja nie zaskakuje, smartfon wpinany jest w środek.

A funkcjonalność tego gadżetu? Jaki cel ma w jego promowaniu Sony? Backbone One - PlayStation Edition ma współpracować z grami z App Store i różnymi usługami strumieniowania gier, aczkolwiek na pierwszy plan, co nie dziwi, wysuwana jest aplikacja Remote Play.

Kto będzie mógł skorzystać z tej wersji Backbone One?

Stwierdzenie, iż jest to sprzęt dedykowany smartfonom nie wyjaśnia wszystkiego. A okazuje się, że temat wymaga doprecyzowania, ponieważ póki co Sony zaprasza do zakupów jedynie posiadaczy iPhone'ów, oferując kontroler w kolorach białym oraz czarnym za 99,99 dolarów.

Backbone One - PlayStation Edition, poza tym co możecie zobaczyć na grafikach, posiada złącza Lightning oraz słuchawkowe 3.5mm. Cała konstrukcja waży 138 g, nie posiada wbudowanej baterii. Energię pobiera ze smartfona.

Preferujący smartfony z systemem Android nie zostaną pominięci, aczkolwiek zainteresowani poczekają na ten gadżet nieco dłużej, do listopada. I prawdopodobnie będą mogli kupić tylko czarny wariant.

Źródło: playstation, Backbone