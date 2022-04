LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów to jeden z najambitniejszych spośród dotychczasowych projektów TT Games. Wygląda na to, że ekipa stanęła na wysokości zadania – recenzenci rekomendują.

LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów – dziś premiera

W LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów twórcy pozwalają nam jeszcze raz przeżyć najwspanialsze chwile z wszystkich 9 filmów spod znaku Star Wars, choć najpewniej zapamiętaliśmy je troszeczkę inaczej. Było tam może nieco mniej humoru i zdecydowanie mniej klocków. Podczas rozgrywki odwiedzimy dobrze znane lokalizacje, zasiądziemy za sterami legendarnych pojazdów, spotkamy kultowych bohaterów i na dobre zatopimy się w galaktyce Gwiezdnych Wojen.

LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów to ponad 300 grywalnych postaci, przeszło 100 pojazdów i 23 planety do odwiedzenia. A jak wygląda sama rozgrywka? Odpowiedź przynosi najnowszy zwiastun z omówieniem…

Zobacz najnowszy gameplay trailer LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów

Rzadko zdarza się zła recenzja LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów

W sieci pojawiło się już kilkadziesiąt recenzji. Jasno pokazują one, że pomimo tak dużego rozmachu twórcom udało się utrzymać bardzo wysoką jakość. LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów imponuje nie tylko wspomnianymi wcześniej liczbami, ale też ciekawą historią, zróżnicowanymi misjami i dopracowaną mechaniką rozgrywki. Recenzenci niemal jednogłośnie przyznają, że to świetny prezent dla fanów Star Wars i produkcja z potencjałem, by poszerzyć to grono.

Wśród ocen dominują ósemki, nierzadko zdarzają się dziewiątki, a i nawet dziesiątka się przytrafiła. Owszem, jest też kilka słabszych recenzji, jak szóstka od Digital Trends – nawet tu jednak przeczytamy, że to najlepsza gra z serii LEGO od lat, a jej największym minusem jest kłopot z tożsamością: czy to bardziej LEGO, czy bardziej Star Wars.

Wybrane oceny gry LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów

Graj od dziś – na pececie lub konsoli

Krótko mówiąc – LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów wygląda na grę, której naprawdę warto dać szansę. A można to zrobić na wielu różnych platformach. Gra trafia dziś na półki sklepowe w wersjach przeznaczonych na pecety oraz konsole Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 i Nintendo Switch.

Źródło: Metacritic, informacja własna