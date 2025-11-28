Poprawił MacBooka Air. Wystarczyła szlifierka i pasta polerska

MacBook Air M3 zachwyca minimalistycznym designem, ale ostre krawędzie mogą przeszkadzać przy większych dłoniach. Jeden z użytkowników Reddita postanowił je zeszlifować – efekt jest estetyczny i znacznie wygodniejszy w użyciu.

MacBook Air M3 to kompaktowy laptop, który sprawdzi się zarówno w pracy biurowej, jak i podczas nauki czy codziennego użytkowania w podróży. Urządzenie zamknięto w aluminiowej obudowie, dzięki czemu wyróżnia się prostym, minimalistycznym designem.

Nie każdemu jednak podoba się wykonanie laptopa. Użytkownik Reddita o nicku „jurassic73” zauważył, że ostre krawędzie klapy laptopa po prostu przeszkadzają – przy większych dłoniach część dłoni spoczywa na tej krawędzi, co bywa niewygodne. Postanowił więc samodzielnie poprawić laptopa i… zeszlifować jego krawędzie.

Poprawił MacBooka Air

Jurassic73 opisał cały proces w wątku na portalu Reddit. Najpierw zabezpieczył krawędzie laptopa przed uszkodzeniem, a następnie użył szlifierki oscylacyjnej z materiałem ściernym o gradacji 220. Po wstępnym szlifowaniu ręcznie wypolerował metal pastą do aluminium.

Efekty wyglądają estetycznie, ale najważniejsze jest to, że korzystanie z laptopa stało się wygodniejsze i nie sprawia dyskomfortu.

Jest jeden problem

Jedynym potencjalnym problemem tej modyfikacji jest fakt, że usunięcie warstwy anodowej może prowadzić do utleniania się metalu. Właściciel MacBooka twierdzi jednak, że w każdej chwili może usunąć ewentualne “skazy”. Podkreśla, że laptop jest teraz bardzo wygodny w użyciu, ale nie zaleca tego nikomu bez odpowiedniego doświadczenia.

Szkoda, że Apple, które słynie z produktów premium, nie zdecydowało się na zaokrąglenie krawędzi. Firma postawiła najpewniej na taką konstrukcję, ponieważ pozwala jej to uniknąć dodatkowych kosztów i zaoszczędzić na szlifowaniu aluminium.