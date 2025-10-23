Laptopy

HP i nowy sprzęt dla graczy. OMEN 16 League of Legends i monitor OMEN 25

Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
HP rozszerza linię OMEN o laptop OMEN 16 League of Legends w edycji limitowanej i monitor OMEN 25 do rozgrywek esportowych. Laptop jest już w sprzedaży w Polsce.

HP zaprezentowało podczas Worlds 2025 laptop OMEN 16 League of Legends i monitor OMEN 25. Nowe urządzenia powstały we współpracy z Riot Games i celują w graczy szukających turniejowej wydajności oraz rozpoznawalnego designu.

Limitowana edycja OMEN 16 dla fanów League of Legends

Josephine Tan z HP podkreśliła wagę połączenia stylu i mocy - Premierowe produkty i kontynuacja współpracy z Riot Games odpowiadają na obie te potrzeby, łącząc wydajność i design, które przemawiają do społeczności graczy - powiedziała.

Limitowany OMEN 16 stawia na personalizację: oznaczenia klawiszy QWER i DF, złote akcenty HEXTECH oraz dedykowaną czcionkę. Wyświetlacz 2K odświeża obraz do 165 Hz, a OMEN AI jednym kliknięciem optymalizuje system i gry.

W środku znalazł się procesor Intel Core i7-14650HX, grafika NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU i 32 GB RAM DDR5-5600. Zmieniony układ chłodzenia ma szerszą szczelinę wentylatora, dodatkową rurkę cieplną i niższy hałas.

Oficjalny monitor rozgrywek: OMEN 25

OMEN 25 został wybrany jako oficjalny monitor League of Legends Esports i VALORANT Champions Tour. Oferuje odświeżanie 360 Hz i czas reakcji 1 ms GTG, kompatybilność z NVIDIA G-SYNC, fabryczną kalibrację kolorów i stabilny stojak z haczykiem na słuchawki.

Chris Greeley z Riot Games wskazał timing premiery - Początek Trails of Twilight Season 3 i Worlds 2025 w Chinach to idealny moment na premierę produktów podnoszących poziom doświadczenia graczy - powiedział.

Laptop OMEN 16 League of Legends jest już dostępny w HP Store w cenie 7999 zł. Monitor OMEN 25 trafi do sprzedaży na HP.com w listopadzie. HP przypomina, że nowe modele uzupełniają serię OMEN z produktami związanymi z tytułami Riot Games.

