Na wczorajszej konferencji Lenovo zaprezentowała swojego pierwszego laptopa ze zwijanym ekranem, czyli Thinkpada X1 Fold oraz wersję Nano. Obie wersje są wyposażone w procesory Intel Core 11 generacji i łączność 5G.

Przypomnijmy, że z pierwszymi (działającymi) prototypami laptopów ze zwijanym ekranem mogliśmy się naocznie zapoznać już w styczniu na targach CES w Las Vegas. Firma Lenovo wprowadza jako pierwsza na rynek takiego laptopa, czyli Thinkpada X1 Fold. Nie mniej interesujący jest model Nano.

Lenovo Thinkpad X1 Fold i Nano - laptopy z Core 11 generacji i 5G

Lenovo Thinkpad X1 Fold - pierwszy laptop z rozwijanym ekranem

Innowacyjny model Lenovo Thinkpad X1 Fold został wyposażony w dotykowy ekran OLED (z obsługą Dolby Vision) 13,3 cala (4:3 - 2048 x 1536, 300 nitów). Rozmiary tego laptopa po rozwinięciu to 299,4 x 236,0 x 11,5 mm, a po zwinięciu 158,2 x 236,0 x 27,8. Waga to tylko 999 gramów. Nie zapomniano o piórku, jak i głośnikach z certyfikatem Dolby Atmos.

Bateria o mocy 55 Wh ma pozwolić na 8,5 godziny pracy, bądź 10,5 godziny oglądania filmów. Oprócz procesora Intel Core i5 11-generacji (z zintegrowaną grafiką UHD 11) Fold będzie mógł się też pochwalić SSD NVMe o pojemności do 1 TB oraz 8 GB pamięci LPDDR4X 4267 MHz.



Rozłożony Lenovo Thinkpad X1 Fold

Lenovo Thinkpad X1 Nano - lekki i wydajny

Z kolei Lenovo ThinkPad X1 Nano to świetna maszyna dla zwolenników jak największej mobilności, bowiem charakteryzuje się on wagą 907 gramów oraz rozmiarami 292,8 x 207,7 x 13,87 mm. Może być wyposażony w procesory Core i7 11-generacji z zintegrowaną grafiką Intel Xe, SSD NVMe o pojemności do 1 TB oraz 16 GB pamięci LPDDR4X. 48-watowa bateria może starczyć na ponad 13 godzin pracy. Można wybrać wersję z 13-calowym ekranem zwykłym lub dotykowym o rozdzielczości 2160 x 1350 ze wsparciem Dolby Vision.

