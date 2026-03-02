Ekran czy klawiatura? Lenovo pozwoli ci wybrać

Są laptopy, które korzystają z dwóch ekranów. Powstało też kilka ze składanymi wyświetlaczami, których dolna część pełni funkcje klawiatury. Jest też Lenovo ThinkBook Modular AI PC, w którym ekran jest tam, gdzie sobie tego zażyczysz.

Podczas MWC 2026 Lenovo zaskakuje ilością konceptów, jakie prezentuje na zamkniętych pokazach oraz na swoim stoisku. Wcześniej pisałem o Lenovo Legion Go Fold, który w ciekawy sposób traktuje rolę ekranu w urządzeniu przenośnym. Do ekranów w jeszcze inny sposób podchodzi Lenovo ThinkBook Modular AI PC, który, jak wskazuje nazwa, stawia na modułowość.

Dwa ekrany zamiast ekranu z klawiaturą

Na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z klasycznym laptopem. W dolnej części znajdziemy klawiaturę, a w górnej 14-calowy ekran. To jednak szybko może ulec zmianie, bowiem z tyłu konstrukcji znajduje się drugi wyświetlacz. Ten trzyma się obudowy dzięki magnesom i jak donosi dziennikarz PC Mag - łatwo się odczepia. Możemy go szybko zdjąć i skorzystać z jednej z kilku opcji.

Pierwsza pozwala ustawić go obok laptopa i w ten sposób uzyskać dwa ekrany, co może się przydać przy pracy zdalnej. Połączenie między laptopem a ekranem odbywa się poprzez kabel Lenovo Magic Bay z pinami i drugą końcówką opartą o USB-C, którą wpinamy do laptopa. Podstawkę dla takiego ekranu stanowi jedynie cienki pasek tworzywa, co nie wydaje się solidne, ale pozwala ustawić ekran zarówno w pionie, jak i w poziomie.



Laptop Lenovo ThinkBook AI PC z dwoma ekranami

Można też zrobić coś zupełnie odmiennego i przypiąć ekran w miejscu klawiatury. Dzięki temu zyskujemy laptopa z dwoma ekranami, co niejako powiela rozwiązania stosowane w konstrukcjach ze składanymi ekranami czy Lenovo Yoga Book 9 czy ASUS Zenbook Duo. Co ważne, klawiatura może działać z komputerem bezprzewodow, więc nie musimy tracić na wygodzie użytkowania.

ThinkBook Modular AI PC zyskał taką nazwę nie tylko dzięki przyczepianemu ekranowi, ale i wymiennym portom. Podobnie jak w laptopach Framework z ich wymiennymi “kartami”, tak i tutaj producent stworzył zagłębienie w obudowie, do którego możemy wsadzić rozmaite kostki. Na ten moment opcje zakładają porty USB-C, USB-A oraz złącze HDMI. Producent stworzył też etui do wymiennych portów przypominające rozwiązania dla słuchawek bezprzewodowych. Rozwiązanie zostało zapowiedziane jako koncept, ale wygląda na to, że mogłoby bez większych problemów trafić na rynek.

Źródło: PC Mag, Lenovo