Czy to tablet, czy to konsola? Nie, to Lenovo Legion Go Fold!

Lenovo lubi od czasu do czasu pokazać koncept, który zaskakuje zastosowaniem elastycznego ekranu. Tym razem na targach MWC firma zaprezentowała komputer w formie tabletu, który może też stać się przenośną konsolą. Czym jest Lenovo Legion Go Fold?

Jeszcze w styczniu firma pokazywała Lenovo ThinkPad Rollable XD, czyli laptop z ekranem, który rozwija się ku górze, a także Legion Pro Rollable – laptop, którego 16-calowy ekran może zmienić proporcje horyzontalnie i zaoferować 24-calowy ekran. To Lenovo jako pierwsze wypuściło na rynek laptop z rozwijanym ekranem, ale ThinkBook Plus Gen 6 Rollable świata nie zawojował.

Czy lepszy los czeka na Lenovo Legion Go Fold? Na ten moment jest to wyłącznie prototyp, ale zaproszone na specjalny pokaz redakcje miały okazje go przetestować i podzielić się swoimi przemyśleniami. Urządzenie, które kilka dni temu pokazało się na oficjalnych grafikach, trafiło do rąk i wydaje się ciekawą przyszłością dla tych, którym marzy się sprzęt trzy, a nawet cztery w jednym.

Czym jest Lenovo Legion Go Fold Concept?

Tak po prawdzie łatwiej byłoby napisać, czym Lenovo Legion Go Fold nie jest, a z pewnością nie jest nudnym sprzętem. Potrafi być 11,6-calowym tabletem z Windowsem, który może działać, jak to tablet, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Do urządzenia można dość spodziewanie przyczepić klawiaturę z touchpadem i zamienić je w quasi-laptopa.



Lenovo Legion Go Fold Concept może być laptopem

W którym miejscu pojawia się gamingowy aspekt tego sprzętu? Raczej nie w jego specyfikacji. Prezentowany wariant co prawda oferuje 32 GB RAM-u, ale Intel Core Ultra 7 258V należy raczej do skromniejszych procesorów mobilnych. Być może taką jednostkę wymusił fakt, że ekran jest elastyczny i możemy go złożyć w pół, otrzymując 7,7-calowy panel.

To jednak nie wszystko, bowiem niezależnie od tego, czy ustawimy ekran w pionie, czy też w poziomie, możemy do niego doczepić dwie części kontrolera. Możemy z niego skorzystać zarówno na pełnym, 11-6 calowym ekranie, jak i po jego złożeniu do mniejszego wymiaru. Prawy kontroler, poza standardowymi przyciskami, oferuje niewielki ekran, który może pokazywać chociażby kierunek poruszania się po mapie. Oprócz tego po położeniu na płaskiej powierzchni rozwiązanie działa jak mysz.

Producent nie zdradził zbyt wiele na temat specyfikacji, zapewne ze względu na to, że Lenovo Legion Go Fold Concept nie trafi w tej formie na rynek. Lenovo udało się zmieścić do tabletu baterię o pojemności 48 Wh, co w obliczu osiągnięć Honora Magic V6 raczej nie zwli nikogo z nóg. Trzeba jednak przyznać, że fantazji inżynierom Lenovo nie brakuje.

Źródło: Android Authority