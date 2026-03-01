Idealny na ostatnie imprezowanie. Śmiertelnie poważny gadżet od Spotify

To gadżet inny niż wszystkie inne i odpowiadający na ważne pytanie: “Gdybyś mógł (mogła) zabrać ze sobą na wieczność muzykę, jakie byłyby to utwory? Spotify i Liquid Death mogą pomóc w tym, by po odejściu upamiętniały nas same hity.

Co powstanie ze współpracy giganta streamingu muzyki oraz firmy parającej się produkcją napojów? Nietypowa kolaboraja zaowocowała rozwiązaniem Eternal Playlist Urn. To bezprzewodowy głośnik Bluetooth stylizowany na urnę kremacyjną.

Z wpisu na blogu Spotify możemy wywnioskować, jaka idea stała za projektem: “Życie potrzebuje muzyki. Tak samo jak życie po życiu. Dlatego Spotify nawiązał współpracę z Liquid Death, by stworzyć Eternal Playlist Urn, pierwszy bezprzewodowy głośnik stworzony, by przynieść twoją muzykę tam, gdzie nigdy wcześniej nie była”. Rozwiązanie należy traktować z przymrużeniem oka, ale nie oznacza to, że ono nie działa.

Jak działa urna z “wieczną playlistą”?

Urna swoim rozmiarem przypomina inne tego typu rozwiązania. Jej rozmiar to ok. 17,8 cm średnicy i 29 cm wysokości. Cała elektronika mieści się w pokrywie, co zapewne było wygodniejsze i łatwiejsze do zrealizowania niż przeniesienie całego systemu w inne miejsca konstrukcji.

Spotify i Liquid Death przedstawiają głośnik - urnę

Nie rozchodzi się tu jednak o jakość dźwięku, a o “uczynienie śmierci mniej nudną”, jak mówi wpis. Szczególną cechą konstrukcji jest powstawienie na “wieczną playlistę”. Po zakupie głośnika i sparowaniu go z aplikacją otrzymujemy specjalne menu w telefonie, w którym odpowiadamy na kilka pytań. Wśród nich takie jak “Jaki jest twój pośmiertny vibe?” albo “Jaki odgłos ducha jest twoim ulubionym?”. Na bazie tych odpowiedzi oraz historii słuchania powstanie konkretna playlista, którą można podzielić się z innymi. Dla tych, którym i tak marzy się wieczna playlista, producent udostępnił narzędzie działające w aplikacji mobilnej.

Tak wygląda kwestionariusz tworzenia "wiecznej playlisty"

To niejedyny moment, gdy firma odpowiedzialna za dostarczanie muzyki w aplikacji postanowiła stworzyć urządzenie. Znając Spotify i jego skłonność do uśmiercania sprzętowych projektów (jak chociażby w przypadku Car Thing czy głośnika w lampie z Ikei), żywot tej urny także może być krótki. Głośnik w urnie nabędziemy jedynie na terytorium Stanów Zjednoczonych w cenie 495 dolarów (około 1770 złotych). Liczba egzemplarzy także została mocno limitowana do 150 sztuk.

