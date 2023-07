Rynek kart graficznych w głównej mierze zdominowany jest przez konstrukcje przeznaczone dla graczy. GPU zajmują 3 a nawet 4 sloty i posiadają pokaźne chłodzenia. Nie każdy jednak potrzebuje takiego monstrum w swoim komputerze. Stąd niektóre firmy oferują mniejsze karty graficzne.

Od premiery procesorów graficznych z rodziny Ada Lovelace minęło już trochę czasu. Jak to zwykle po takim czasie bywa, wielu producentów podejmuję próbę zmniejszenia kart w taki sposób, by mieściły się do obudów typu ITX lub SFF. Jednym z takowych jest Lenovo, które przedstawiło kartę graficzną GeForce RTX 4060, w formacie Mini-ITX. Jednostka będzie początkowo dostępna we własnych komputerach osobistych firmy, ale jak to często bywa z kartami graficznymi tego producenta, może ona trafić do sprzedaży detalicznej.

Miniaturowa karta graficzna Lenovo GeForce RTX 4060 to dwu-slotowa, jednowentylatorowa konstrukcja o długości 150mm z 8-pinowym złączem zasilania. Samo GPU oparte zostało oczywiście o rdzeń Nvidia AD107 z włączonymi 3072 rdzeniami CUDA i zawiera 8GB pamięci GDDR6, podłączonej do GPU za pomocą 128-bitowej magistrali. Niestety nie mamy żadnych informacji o wyjściach wideo.

GeForce RTX 4060 – idealny kandydat na energooszczędną i wydajną kartę graficzną

Jedną z kluczowych zalet, jakie Nvidia przypisuje swojej karcie GeForce RTX 4060, to stosunkowo niski pobór mocy (wynoszący 115W). Dzięki temu producenci mogą podjąć próbę adaptacji tego GPU do mniejszych konstrukcji, jak planuje to chociażby Gigabyte w swojej wersji low-profile, czy już zrobił Gainward, wydając GeForce RTX 4060 Ti Pegasus (OC).

Wracając jednak do Lenovo i ich nowej karty, na ten moment można będzie ją nabyć tylko jako część gotowego zestawu komputerowego IdeaCentre GeekPro (2023). PC został oparty na procesorze Intel Core i5-13400F i wyposażono go w 16GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 1TB. Jeśli chodzi o cenę, IdeaCentre GeekPro będzie zaczynał się od 6399 jenów (około 3150zł bez VAT).

Co sądzicie o propozycji od Lenovo? Czy preferujecie tak małe GPU? A może wolicie potężne, wielo-slotowe konstrukcje? Oddajcie swój głos w ankiecie i napiszcie swoje zdanie w komentarzach!

Źródło: tom'sHARDWARE, VideoCardz