Nowy Predator Triton 500 na pierwszy rzut oka nie różni się od poprzedniej wersji. Nadal mamy do czynienia ze smukłą, aluminiową konstrukcją, która powinna przyciągnąć uwagę entuzjastów.

Zmiany dotyczą specyfikacji. Producent zastosował tutaj 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px), ale w szybszej wersji – jest to panel o odświeżaniu 300 Hz i czasie redakcji 3 ms, który oferuje wsparcie dla technologii Nvidia G-Sync.

Zmieniły się także podzespoły. Nowa wersja Tritona 500 wykorzystuje nowsze procesory - Intel Core 10. generacji oraz mocniejsze karty graficzne Nvidii – w zależności od konfiguracji jest to GeForce RTX 2070 SUPER lub GeForce RTX 2080 SUPER (w obydwóch przypadkach zastosowano energooszczędne wersje Max-Q).

Specyfikacja przewiduje do 32 GB pamięci RAM oraz nawet dwa dyski SSD PCIe o pojemności 1 TB połączone w macierz RAID 0. Graczy zainteresuje także klawiatura z podświetleniem RGB LED oraz karta sieciowa w standardzie Wi-Fi 6 (Killer AX1650).

Wraz z nowymi podzespołami, przeprojektowano układ chłodzenia (nadal mamy do czynienia z trzema wentylatorami Aero Blade 3D, ale zmianie uległ rozkład ciepłowodów - producent deklaruje, że jest on o 33% wydajniejszy względem konstrukcji z ubiegłego roku). Predator Triton 500 zachowuje kompaktowe rozmiary - laptop waży 2,1 kg i ma niecałe 18 mm grubości.

The all new #Triton500: the latest 10th Gen @Intel Core™ processors, up to @NVIDIAGeForce RTX 2080 SUPER and a 300 Hz panel. Experience the ultimate in thin and light gaming. pic.twitter.com/ARAkNqmZRp