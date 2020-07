LG GX to jedna z najgorętszych nowości w tym roku na rynku RTV. Okazuje się, że to nie tylko telewizor, ale też kompan dla niego w postaci supersmukłego soundbara.

Gdy wreszcie mogliśmy zobaczyć telewizory LG OLED na 2020 rok, naszą uwagę przykuła nowa seria GX „Gallery”. Supersmukła ramka i równie smukły profil (zaledwie 2 cm) robi wrażenie, ale można się też było zastanawiać, jak taki model będzie się komponował ze sprzętem audio. Koreański producent postanowił zadbać o to, by zestaw prezentował się jak należy i przygotował wyjątkowy soundbar GX.

LG GX – soundbar o smukłym profilu i potężnym brzmieniu

Soundbar LG GX ma taką samą szerokość jak 65-calowy telewizor LG z serii „Gallery” i jest od niego niewiele grubszy – 3,25 cm. Dzięki temu ma doskonale uzupełniać ekran i – tu cytat z informacji prasowej producenta – „harmonijnie wpisywać się w każdą przestrzeń”.

Pomimo relatywnie niewielkich gabarytów, ma to być pełnoprawny soundbar o niemałych możliwościach. Zaoferuje na przykład dźwięk przestrzenny, obsługując technologie Dolby Atmos i DTS:X. Oczywiście największe wrażenie zrobi, gdy do zestawu podłączymy dodatkowe głośniki. LG chwali się też certyfikatem Hi-Res Audio, oznaczającym gotowość do bezstratnego odtwarzania plików w jakości 24-bit/96 kHz. Głębokie basy zapewnia z kolei bezprzewodowy subwoofer.

Dzięki bazującej na sztucznej inteligencji funkcji LG AI Sound Pro nowy soundbar jest w stanie przeanalizować dźwięk i samodzielnie dostosować do niego najlepsze parametry. Odpowiednią jakość połączenia zapewniają z kolei porty HDMI z eARC oraz moduł Bluetooth.

Do polskich sklepów soundbar LG GX trafi gdzieś w drugiej połowie sierpnia bieżącego roku. Niestety na razie nie wiemy w jakiej cenie.

Źródło: LG, informacja własna

