Dobre soundbary są w stanie zrobić dużą różnicę, jeśli chodzi o jakość dźwięku w naszym salonie. Wygląda na to, że Polk MagniFi 2 będzie jednym z nich.

Polk MagniFi 2 – co ma do zaoferowania ten soundbar za 2,5 tysiąca?

Dobry soundbar to najprostszy sposób na poprawę jakości dźwięku z telewizora, a w przypadku modeli z nieco wyższej półki efekt może okazać się wyśmienity. Taką obietnicę otrzymujemy właśnie w kontekście Polk MagniFi 2. To zestaw, na który składają się belka z 6 przetwornikami oraz bezprzewodowy subwoofer. Razem zapewniać mają przyjemny i przekonujący dźwięk przestrzenny. Odpowiada za to przede wszystkim autorska technologia SDA z trybem 3D Audio. Szkoda tylko, że zabrakło Dolby Atmos.

Zestaw, którego łączna moc wynosi 200 watów, ma jednak cechować się nie tylko dobrym brzmieniem, ale też prostą konfiguracją i równie wygodną obsługą. Oddaje do naszej dyspozycji 3 gniazda HDMI 2.0 i umożliwia streaming przez Bluetooth. Dzięki kompatybilności z platformą Chromecast komfortowo połączymy się też z aplikacjami Spotify, Tidal czy YouTube Music. Do sterowania urządzeniem można zaś wykorzystać swój głos albo dołączony do zestawu pilot, a w wielu przypadkach także pilot do telewizora.

Z ciekawostek zaś warto wspomnieć o technologii uwydatniania dialogów, dzięki czemu kwestie wypowiadane przez aktorów nie nikną wśród innych dźwięków oraz o trybie nocnym, który sprawia, że wszystko jest dobrze słyszalne nawet przy niskim ustawieniu głośności. Oprócz tego mamy jeszcze trzy inne tryby działania, dostosowane do filmów, relacji sportowych oraz muzyki.

Specyfikacja Polk MaginiFi 2 – dane techniczne soundbara:

Głośniki: 4 x pełnozakresowe (1x3 cala), 2 x wysokotonowe (3/4 cala), 1 x subwoofer (8 cali)

Moc łączna: 200 W

Moc soundbara: 100 W

Moc subwoofera: 100 W

Łączność przewodowa: 3 x HDMI-in, 1 x HDMI-out, wejście optyczne

Streaming: Bluetooth, Google Chromecast

Formaty audio: Dolby Digital DTS

Tryby dźwięku: film, muzyka, sport, voice adjust, noc, Polk 3D

Wymiary soundbara: 53 x 1092 x 96 mm

Wymiary subwoofera: 370 x 308 x 371 mm

Soundbar Polk MagniFi 2 jest już obecny na polskim rynku. Cena? 2500 złotych.

Źródło: Polk Audio, informacja własna

Czytaj dalej o soundbarach: