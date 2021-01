Poznaliśmy pierwsze informacje na temat telewizorów LG OLED 2021 i… zdecydowanie podoba nam się to, czego się dowiedzieliśmy. Modele z panelami LCD – NanoCell i QNED – również zapowiadają się bardzo dobrze.

Telewizory LG OLED 2021. Znamy pierwsze szczegóły na ich temat

Firma LG wykorzystała targi CES 2021, aby pochwalić się swoimi najnowszymi dokonaniami w temacie telewizorów. Zobaczyliśmy na przykład trzy serie z panelami OLED: C1 (w rozmiarach 48, 55, 65, 77 i 83 cale), Z1 (77 i 88 cali) oraz G1 (55, 65 i 77 cali). Szczególnie na uwagę zasługuje ta ostatnia, jako że wykorzysta wyświetlacz nowej generacji (producent z Korei nazywa to rozwiązanie OLED evo) cechujący się wyższą jasnością i żywszymi kolorami. Seria Z1 będzie się natomiast cechować panelem 8K.

O to, by telewizory oferowały jeszcze wyższą jakość obrazu niż rok wcześniej, zadba procesor Alpha 9 4. generacji. Wykorzystuje on sztuczną inteligencję, by samodzielnie rozpoznawać typ i gatunek materiału, analizować go klatka po klatce i optymalizować go, biorąc przy okazji pod uwagę warunki oświetleniowe w pomieszczeniu, w których oglądamy TV. Co ciekawe, wykrywa obiekty na ekranie (takie jak twarze czy tło) i koryguje ustawienia indywidualnie dla każdego z nich.



LG OLED G1 z nowym, opcjonalnym stojakiem.

Ten sam procesor odpowiada za działanie funkcji AI Sound Pro i Auto Volume Leveling. Ta pierwsza pozwala na skalowanie dźwięku w taki sposób, by stworzyć wirtualną scenę w formacie 5.1.2, a druga – utrzymuje stały poziom głośności przy przełączaniu się pomiędzy różnymi kanałami czy źródłami treści. Alpha 9 zapewnia również wydajne działanie nowego systemu Smart TV: webOS 6.0, o którym już pisaliśmy.

Telewizory LG OLED na rok 2021 oferują HDR w formacie Dolby Vision IQ, dźwięk przestrzenny w formacie Dolby Atmos oraz komplet rozwiązań dla graczy. Ci ostatni mają docenić przede wszystkim krótki czas reakcji, niski input lag oraz porty HDMI 2.1, pozwalające na cieszenie się funkcjami VRR (zmienna, dynamicznie dostosowywana częstotliwość odświeżania, ALLM (automatycznie uruchamiany tryb gry) i eARC (rozszerzony zwrotny kanał audio).

To nie wszystko: telewizory LG OLED w dwóch nowych rozmiarach: małym i dużym. Będzie też taniej

W tegorocznej ofercie LG OLED TV pojawią się dwa nowe rozmiary. Dla tych, którzy szukają czegoś naprawdę dużego, producent z Korei przygotował model o przekątnej 83 cali, a dla użytkowników od lat czekających na mały telewizor z organicznymi diodami – 42-calowy telewizor OLED.

Choć jeszcze ich oficjalnie nie zapowiedziało, z informacji przedstawionych podczas konferencji można wywnioskować, że pojawią się w tym roku także nieco gorzej wyposażone telewizory OLED B1, a nawet (jeszcze tańsze) A1 (co oznaczałoby debiut zupełnie nowej serii). Kto wie, być może to właśnie tę ostatnią serię reprezentować będzie wspomniany 42-calowiec.

CES 2021 przyniósł też pierwsze informacje o rodzinach QNED i NanoCell

Firma LG pokazała również pierwsze spośród przewidzianych na ten rok telewizorów z panelami LCD. Mowa mianowicie o nowej odsłonie rodziny NanoCell oraz nowej, flagowej linii QNED z podświetleniem Mini LED (zapewniającym znacznie wyższy kontrast). Dowiedzieliśmy się, że najwyższe modele w obu przypadkach będą wyposażone w (ten sam, co tegoroczne OLED-y) procesor Alpha 9 4. generacji, a będą to mianowicie NANO99 i NANO95 oraz QNED99 i QNED95. Te telewizory także zaoferują porty HDMI 2.1 i funkcje dla graczy. Samo VRR będzie obecne także w modelach NANO90, NANO85 i QNED90.

W przypadku wszystkich tych telewizorów wciąż jednak pozostaje wiele tajemnic. Pewnie już wkrótce dowiemy się więcej. A jak wstępnie oceniasz tegoroczną ofertę LG?

Źródło: LG, FlatpanelsHD, informacja własna

