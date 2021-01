Nie mieliście nigdy do czynienia z Little Nightmares? Jest okazja nadrobić te zaległości i to taka, jaka może się przez dłuższy czas nie powtórzyć.

Little Nightmares na PC za darmo

Okazja dla niektórych najlepsza z możliwych, bo pozwalająca powiększyć swoją kolekcję gier bez wydawania pieniędzy. Little Nightmares, a więc naprawdę udane i mroczne połączenie platformówki oraz zręcznościówki przygotowane przez Tarsier Studios, udostępniono za darmo.

Zainteresowani? Little Nightmares w wersji PC można zgarnąć odwiedzając oficjalną stronę internetową BANDAI NAMCO Entertainment, czyli wydawcy gry. Po skorzystaniu z oferty otrzyma się klucz do pobrania gry z platformy Steam. Oferta nie jest bezterminowa, obowiązuje do 17 stycznia.

Demo Little Nightmares II dostępne na konsolach

To nie wszystko. Jednocześnie dość niespodziewanie pojawiła się możliwość przetestowania Little Nightmares II. Chodzi tu o wersję demo. Wprawdzie udostępniono ją już w grudniu, ale wyłącznie na PC, a teraz fragmenty zabawy można sprawdzić także na konsolach.

Demo znajdziecie w oficjalnych sklepach Microsoft Store oraz PlayStation Store. Może ono pomóc w podjęciu decyzji o zakupie pełnej wersji gry, której premiera za niespełna miesiąc, bo 11 lutego. W późniejszym czasie ma pojawić się darmowa aktualizacja z myślą o konsolach nowej generacji, dzięki której gra zrobi użytek z ich wydajności.

Źródło: store.bandainamcoent

Warto zobaczyć również: