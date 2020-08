Little Nightmares II to kontynuacja mrocznej platformówki w konwencji horroru. Wreszcie możemy zerknąć na to, jak będzie wyglądać rozgrywka. I wiecie co? Będzie wyglądać pierwszorzędnie.

Little Nightmares II - małe koszmary, wielka przyjemność

Podczas ubiegłorocznego Gamescomu otrzymaliśmy oficjalną zapowiedź gry Little Nightmares II, a rok później na kolejnej edycji tej samej imprezy wreszcie pokazano fragmenty rozgrywki. Wygląda na to, że po rewelacyjnej „jedynce” czeka nas kawał świetnej kontynuacji. Na nowym materiale widzimy jak chłopiec imieniem Mono próbuje poradzić sobie z koszmarami w miejscu niepokojonym przez wieżę sygnałową, by ostatecznie zupełnie ją wyłączyć. Tylko w ten sposób może uwolnić siebie oraz Six – bohaterkę, której poczynaniami kierowaliśmy w części pierwszej.

Ponownie trafiamy do mrocznego świata wypełnionego przerażającymi przedmiotami i stworami. Naszym zadaniem będzie bezpieczne przemierzanie koszmaru, a do tego przemykania po skrzypiących deskach podłogowych i unikania wzroku nienaturalnie wielkich potworów przyda nam się spryt i umiejętność logicznego myślenia. Zresztą co tu dużo mówić – sami zobaczcie:

Zobacz najnowszy gameplay trailer Little Nightmares II z Gamescom 2020:

Premiera Little Nightmares II w przyszłym roku

Jak mogliście zauważyć, nowy zwiastun zdradził także datę premiery. Little Nightmares II zadebiutuje 11 lutego 2021 roku w wersjach przeznaczonych na komputery oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch, a nieco później trafi też na platformy nowej generacji: PlayStation 5 i Xbox Series X.

