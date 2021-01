Po raczej średnim styczniu wszyscy chcielibyśmy, by premiery gier lutego okazały się miłym zaskoczeniem przynosząc nam od dawna wyczekiwane perełki. Czy tak się stanie? Przekonajcie się sami. Oto najnowszy najciekawsze premiery gier zbliżającego się miesiąca.

Świat się zmienia, świat szaleje

Pierwszy miesiąc 2021 roku niestety nie upłynął pod znakiem od dawna wyczekiwanych hitów. Mieliśmy co prawda niezłego Hitmana 3 i całkiem ciekawe, polskie The Medium, ale wieści o nich i tak ginęły pośród innych, niezwykłych wydarzeń. Wystarczyło na przykład, że Cyberpunk 2077 otrzymał wyczekiwany patch 1.1 i już niemal wszyscy mówili tylko o tym. Podobnie zresztą jak o zamieszaniu na rynku akcji i nieoczekiwanym ratunku firmy Gamestop ze strony użytkowników Reddita.

Sami przyznajcie – dużo się ostatnio dzieje, prawda? Przydałaby się chwila wytchnienia z jakąś wyjątkowo dobrą grą. Czy nadchodzący luty sprawi nam taką niespodziankę? Cóż, może… ale nie musi. Jak mówi staropolskie przysłowie „Czasem luty ostro kuty, czasem w luty same pluty”.

I choć dobrze wiemy, że to dotyczy pogody, to jednak patrząc z lekkim przymrużeniem oka chyba pasowałoby to do naszych premier. Jeśli chodzi bowiem o nowe gry to luty, patrząc w przeszłość, bywał różny – raz pełen świetnie zapowiadających się tytułów, innym razem – po brzegi wypełniony kiszkami. Jak będzie teraz? Sami się przekonajcie. Zapraszamy do obejrzenia najnowszego odcinka najciekawszych premier nadchodzącego miesiąca.

Najlepsze premiery gier lutego 2021

Aby zobaczyć poprzednie odcinki zapraszamy do sekcji Premiery Gier

Na jakie gry w lutym najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie, gry które zdobędą najwięcej głosów na pewno zrecenzujemy na portalu. To Wy decydujecie! :)

