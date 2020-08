Kierownica Logitech G923 pozwoli ci jeszcze pełniej przeżywać każdy wirtualny wyścig. Zrobi to dzięki technologii TrueForce i kompatybilności z konsolami nowej generacji.

Nowa generacja nadciąga. Logitech G923 to kierownica do PS5 i Xbox Series X…, no i do peceta

Kierownica będzie dostępna w dwóch wersjach. W obu zadziała na pecetach, ale jedna z nich dodatkowo będzie kompatybilna z konsolami Xbox Series X i Xbox One, a druga – z PlayStation 5 i PlayStation 4. Cena w obu przypadkach jest taka sama – Logitech G923 kosztuje 1799 złotych. A właściwie będzie kosztować, gdy tylko trafi do sklepów, a stanie się to przed końcem tego miesiąca.

Czy warto będzie tyle na nią wydać? Nie zdziwi cię pewnie informacja, że producent ze Szwajcarii przekonuje, że zdecydowanie tak. Spójrzmy więc może lepiej na to, jakich argumentów używa. Pierwszy i najważniejszy z nich jest taki, że…

Logitech G923 to kierownica z TrueForce – co daje ta technologia?

Z opisu można wywnioskować, że TrueForce to prawdziwy „game-changer”, jeszcze bardziej zwiększający realistyczność wrażeń podczas wirtualnego ścigania się. Jest to konkretnie nowy system sprzężenia zwrotnego, bazujący na danych pobieranych bezpośrednio z silnika fizyki i audio w grze. Poczujesz wszystko, co dzieje się na ekranie, a szybką reakcję zapewni przetwarzanie danych nawet do 4000 razy na sekundę.

Lando Norris, na co dzień ścigający się w Formule 1, ale po godzinach lubiący też spędzić trochę czasu przy grach wideo, miał już okazję przetestować G923. Wygląda na to, że mu się podobało…

Wspaniała kierownica wyścigowa z siłowym sprzężeniem zwrotnym może zadecydować o tym czy ukończysz wyścig na pierwszej pozycji, lub nie ukończysz go wcale. Logitech G923 z TRUEFORCE zapewnia kierowcom autentycznych doświadczeń za kierownicą i symuluje szczegóły, które czujemy jako kierowcy wyścigowi. Czuję, kiedy tył samochodu traci przyczepność i mogę wpaść w poślizg, co daje mi szansę na szybką korektę i wyprzedzenie konkurentów.

Co jeszcze ma do zaoferowania kierownica Logitech G923? Spójrzmy…

Zacznijmy od tego, że na zestaw składają się: wykonana z metalu i pokryta skórą kierownica oraz pedały. Dzięki progresywnej sprężynie hamulec jest bardziej czuły, a programowalne sprzęgło daje szansę na szybszy i czystszy start. Większą kontrolę nad samochodem zapewniają też kolorowe światła LED wskazujące zakres obrotów, elementy sterujące na kierownicy oraz 24-punktowe pokrętło do regulacji najważniejszych parametrów pojazdu.

Źródło: Logitech

