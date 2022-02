Lost Ark może i nie był tytułem, o którym w ostatnich miesiącach mówiło się szczególnie głośno. Zainteresowanie nim okazało się jednak olbrzymie. Chwilę po debiucie nie ma już wątpliwości: to absolutny hit.

Lost Ark – premiera zdecydowanie jest udana

Wczoraj (8 lutego) wystartował wczesny dostęp do gry Lost Ark, której oficjalna premiera odbędzie się w najbliższy piątek: 11 lutego. Gracze dosłownie rzucili się na tę produkcję, a recenzenci nie szczędzą pochwał. Niektórzy zachwyceni się do tego stopnia, że przyznają grze maksymalną notę, absolutnym standardem są z kolei ósemki w dziesięciostopniowej skali.

Co to jest Lost Ark?

Zacznijmy może od wyjaśnienia, czym Lost Ark w ogóle jest. Otóż mówimy tu o reprezentancie gatunku MMORPG udostępnianym w modelu free-to-play. Pod względem założeń najbliżej jest mu do takich produkcji jak Diablo czy Torchlight – to w sumie rasowy hack-and-slash z rzutem izometrycznym, niemałą kolekcją klas do wyboru oraz zaawansowanym systemem rozwoju umiejętności bohaterów.

Trafiamy do krainy fantasy, chronionej przed mrokiem przez mityczną Arkę. Odnaleźć ją postanowił potężny Kazeroth, a naszym zadaniem jest uprzedzenie go i zachowanie porządku na świecie. Przyjdzie nam w tym celu wziąć udział w olbrzymiej kampanii z rozbudowanymi misjami i przerywnikami filmowymi. Rozgrywka toczy się zarówno w trybie PvE, jak i PvP – z innymi graczami zmierzymy się na przykład podczas arenowych potyczek.

Zobacz najnowszy gameplay trailer Lost Ark:

Recenzje Lost Ark są niemal wyłącznie pozytywne

W sieci pojawiło się już kilkadziesiąt recenzji tej gry. Trafiają się wśród nich maksymalne noty (między innymi od TheGamer), dominują ósemki, a szóstki czy siódemki to pojedyncze strzały. Chwalony jest przede wszystkim dopracowany system walki, ale miłe słowa trafiają do twórców także za system rozwoju postaci, oprawę wizualną i ogólną jakość wykonania, system rzemiosła oraz różnorodność, a zarazem dobry balans.

Krytyka związana jest przede wszystkim z przynudzającym początkiem kampanii oraz obecnością elementów, które ocierają się o pay-to-win. Innymi słowy: płacący gracze mają przewagę. Oto niektóre…

Pierwsze oceny Lost Ark:

CGMagazine – 8,0/10

COGconnected – 8,2/10

Digital Trends – 8,0/10

Gamers Heroes – 9,5/10

Gaming nexus – 8,8/10

God is a Geek – 8,5/10

MMORPG – 7,0/10

NME – 6,0/10

PC Gamer – 7,8/10

PC Games – 8,0/10

PC Invasion – 9,0/10

PCMag – 8,0/10

TheGamer – 10/10

Twinfinite – 8,0/10

We Got This Covered – 8,0/10

Zainteresowanie Lost Ark jest olbrzymie

Sukces Lost Ark polega nie tylko na dobrych recenzjach, ale też na olbrzymiej popularności. W szczytowym momencie na serwerach spotkało się łącznie ponad pół miliona graczy. Konkretnie były ich 532 tysiące. Jeszcze więcej osób oglądało na Twitchu jak inni grali – w najlepszym momencie ich liczba przekroczyła 1,27 miliona. A pamiętajmy, że na dobrą sprawę premiera wciąż jest przed nami.

Źródło: GamingBolt, Metacritic, SteamDB, informacja własna