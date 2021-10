Owszem, nowy MacBook Pro to prawdziwy potwór pod względem wydajności, ale zgodnie z przewidywaniami notch nie tylko szpeci, ale też niekiedy stwarza problemy przy pracy.

Kto by pomyślał, notch jednak nieidealny do laptopa

Wypada zgodzić się ze stwierdzeniami, że premiera nowego MacBooka Pro to jedno z ważniejszych wydarzeń w branży, jakie miały miejsce w tym miesiącu. Z pewnością jest to sprzęt bardzo wydajny, możliwości procesorów Apple M1 Pro i Apple M1 Max robią wrażenie. To właśnie na nich chyba w największym stopniu skupiał się sam producent. Użytkownicy w zależności od swoich potrzeb i upodobań spoglądali też na inne elementy. Tym od razu budzącym mieszane odczucia był nowy ekran, a w zasadzie znajdujący się na nim notch. I właśnie jego temat powraca.

Długo nie trzeba było czekać, pierwsi użytkownicy odkrywają niespójności w tym, w jaki sposób notch jest obsługiwany w samym systemie i w poszczególnych aplikacjach. Okazuje się, że niekiedy pojawiają się nieoczekiwane efekty i przykładowo wybrane elementy paska menu mogą zostać ukryte pod zastosowanym przez Apple wycięciem. Ale to nie wszystko. Rzućcie okiem na poniższe materiały wideo.

Dlaczego nowy MacBook Pro ma notcha?

Trudno w tym miejscu nie odnieść się do słów producenta. A te jak zawsze w jego przypadku są wyjątkowo podniosłe. Shruti Haldea (menedżer linii produktów Mac) stwierdziła na przykład, że jest to „naprawdę inteligentna funkcja projektowania”, a korzyści to nie tylko smuklejsze ramki wokół ekranu, ale też więcej przestrzeni roboczej. Nie do wszystkich to trafiało, ale koniec końców zdecydowanie gorsze okazują się niedociągnięcia, takie jak te powyżej. Możliwe, że czeka nas teraz przepychana kto winien - Apple czy twórcy poszczególnych aplikacji. Cześć problemów być może zostanie rozwiązana, ale część pewnie nie.

Jakie jest Wasze zdanie co do decyzji Apple? Zgadzacie się, że notch w laptopie szpeci czy nie? Bo o tym, że czasami przeszkadza chyba nie trzeba już nikogo przekonywać.

Źródło: @SnazzyQ, @samhenrigold