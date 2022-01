W środę Apple udostępniło nowe wersje systemów operacyjnych. Pojawiły się między innymi macOS 12.2 oraz iOS i iPadOS 15.3. Użytkownicy MacBooków, którzy zainstalowali najnowszą wersję macOS'a zgłaszają problemy związane z nadmiernym rozładowywaniem się baterii w trybie uśpienia.

Problem z baterią w MacBookach z macOS 12.2

Przyczyną problemu jest prawdopodobnie częste „wybudzanie” komputera przez akcesoria, które podłączone są za pośrednictwem Bluetooth.

Informacje na temat kłopotów z baterią pojawiły się między innymi na forum MacRumors, ale zgłosiło je także wielu użytkowników Twittera oraz serwisu Reddit. Problemy występują zarówno w MacBookach z procesorami Intela jak i z układami Apple Silicon.

Według ich relacji, po aktualizacji macOS do wersji 12.2, bateria w komputerze rozładowuje się w ciągu nocy ze 100% do 0%. To właśnie użytkownicy odkryli, że wybudzanie powodować mogą akcesoria podłączone przez Bluetooth, a w wyniku tego intensywnie zużywa się energia zgromadzona w akumulatorze.

Tymczasowe rozwiązanie problemu

Obecnie jedynym rozwiązaniem problemu jest odłączenie wszystkich akcesoriów Bluetooth albo po prostu wyłączenie Bluetootha w Preferencjach systemowych.

Źródło: MacRumors, Grafika: https://twitter.com/jpavao/status/1487136103786188803