Małe AGD w ekstra promocjach! Super zniżki na Cyber Monday

Największe rabaty z okazji Cyber Monday to ostatnia szansa, by tak niewielkim kosztem nabyć urządzenia, które mogą być wyjątkowo pomocne w przedświątecznych przygotowaniach. Przede wszystkim tych, które będą odbywały się w kuchni, ale nie tylko.

Smażenie na głębokim oleju, ale bez oleju

Beztłuszczowe frytownice robią coraz większą karierę jako zdrowa, wygodna i oszczędna alternatywa dla miłośników smażonych potraw. Dlatego w naszym zestawieniu megaokazji przygotowanych przez Media Expert z okazji Cyber Monday znajdzie się miejsce dla aż dwóch tego typu urządzeń.

Pierwsze to wyróżniająca się nietypową konstrukcją frytownica RUSSEL HOBBS SatisFry Air&Grill. Nie posiada ona wysuwanej od dołu szuflady z pojemnikiem - zamiast tego otrzymujemy kompaktowy sprzęt otwierany od góry. Pojemność 5,5 litra oznacza, że możemy spokojnie przygotować w nim nawet kilogram składników naraz, co bezproblemowo załatwia za jednym zamachem na przykład sprawę frytek czy opiekanych ziemniaczków do rodzinnego obiadu. W komplecie dostajemy od razu ruszt do grillowania. I to w świetnej cenie, bo zaledwie 399 złotych!

Również bardziej tradycyjna TEFAL Easy Fry jest teraz w Cyber Monday dużo tańsza. Air fryer z misą o pojemności 5 litrów w cenie 288 złotych to już nie jest po prostu megaokazja, lecz supermegaokazja! Ten solidny, elegancko czarny sprzęt będzie świetnie wyglądał w każdej kuchni. I sprawdzi się również jako nieoceniona pomoc w smażeniu, gotowaniu, pieczeniu a także podgrzewaniu posiłków. Wszystkim tym osobom, które uważają, że beztłuszczowe frytownice służą tylko do robienia frytek, Tefal proponuje skorzystanie ze swojej aplikacji na smartfona, w której można znaleźć pół tysiąca przepisów na kreatywne, pyszne dania z air fryera. I to od razu dostosowane do tego konkretnego modelu pod względem doboru i wagi składników oraz temperatury i czasu smażenia. W tak niesamowitej cenie trudno znaleźć lepszy wybór.

Klasycznie, czyli mikrofalowo

Wybitnie przydatnym i pomocnym urządzeniem kuchennym jest też dobrze wszystkim znana kuchenka mikrofalowa. Nic nie oferuje takiej wygody, jeśli chodzi o szybkie i efektywne podgrzewanie jedzenia. A niektóre mikrofalówki, takie jak tańsza w Cyber Monday w Media Expert TOSHIBA MM-EG23P, potrafią nie tylko doskonale rozmrażać, podgrzewać i gotować, ale również grillować potrawy. Elegancko czarna, z blokadą rodzicielską zabezpieczającą przed ciekawskimi maluchami i 800 watami mocy poradzi sobie z każdym zadaniem. A zlecanie tych działań będzie bardzo proste, ponieważ ta kuchenka mikrofalowa nie tylko posiada opcję programowania ulubionych ustawień, ale także zestaw najbardziej popularnych programów dostępnych na jedno dotknięcie palca. Oczywiście na liście znajduje się mrożona pizza i popcorn, czyli chleb powszedni każdej domowej mikrofali.

Robot, który zrobi wszystko

Pozostając w kuchni, przechodzimy do nader ważnej kwestii przygotowywania składników na potrawy. Wydatną pomoc w tej dziedzinie przyniesie przeceniony w Cyber Monday potężny robot planetarny BOSCH MUMS6ZS38. Lista jego funkcji i możliwości jest tak długa, że krócej czyta się zestawienie prac kuchennych, w których ten sprzęt nie będzie nam w stanie asystować. Duża misa o pojemności 5,5 litra oraz moc 1500 W zapewniają mu odpowiednie osiągi. Robot będzie blendował, ścierał, mielił, wyciskał, wyrabiał ciasto, a także kroił składniki w elegancką kostkę, co z pewnością ucieszy te osoby, które planują przygotować na święta tradycyjną sałatkę warzywną. Dużą zaletą tego konkretnego, teraz tańszego w promocji modelu jest wbudowana waga, która pozwoli o wiele bardziej precyzyjnie niż "na oko" ocenić proporcje poszczególnych składników przygotowywanych potraw. Teraz za jedyne 3489 zł.

Nie taki zwykły garnek

Przygotowane składniki najczęściej umieszczamy w odpowiednim naczyniu i stawiamy na kuchence lub wkładamy do piekarnika. Tańszy w Cyber Monday zestaw garnków ZWIEGER Black Stone zawiera aż trzy takie naczynia, o pojemności odpowiednio dwóch, trzech i pół oraz pięciu i pół litra. Wyglądem przypominają klasyczne, najlepsze żeliwne garnki używane przez nasze babcie. Specjalna wewnętrzna, nieprzywierająca powłoka Greblon C3 Granite o lekko chropawej fakturze pozwala lepiej i wygodniej przygotowywać potrawy. A także szybciej, ponieważ te wykonane z odlewanego aluminium naczynia mają na dnie dysk indukcyjny, który przyspiesza nagrzewanie o 40%. Garnki są oczywiście o wiele lżejsze niż tradycyjne żeliwne, ale podobnie wielofunkcyjne. Można z nich korzystać we wszystkich typach kuchenek i piekarników a także nie tylko do zwykłego gotowania, ale również smażenia jak na patelni, duszenia i zapiekania jak na brytfannie a nawet pieczenia ciast! A doskonale przywierające pokrywki z hartowanego szkła pozwalają skontrolować przygotowywaną potrawę bez konieczności ich podnoszenia i tracenia ciepła. Zestaw ZWIEGER Black Stone jest tylko teraz dostępny w promocyjnej cenie 579 złotych.

Nie zapominajmy o napojach

Jedzenie jest bardzo ważne, ale to samo można powiedzieć o piciu. Zwłaszcza w przypadku najzdrowszego napoju w historii, czyli zwykłej wody. Nie każdemu jednak smakuje jej najtańsza, kranowa wersja. Dostępny w świetnej cenie w Media Expert elegancko stylizowany saturator SODASTREAM Art może to zmienić (teraz za jedyne 299 zł). Trudno uwierzyć, że teoretycznie prosty proces, jakim jest nasycenie wody dwutlenkiem węgla, może aż tak bardzo poprawić jej walory smakowe, ale wystarczy raz spróbować napoju przygotowanego w SODASTREAM, by się przekonać, jak pyszna może być zwykła woda. I nie tylko woda, bo dzięki skoncentrowanym wersjom popularnych napojów gazowanych można pić do woli swoje ulubione smaki, tyle że w zdrowszej i przede wszystkim znacznie, znacznie tańszej wersji. I na dodatek bez produkowania jednorazowych plastikowych butelek!

Woda jest dobra i zdrowa, ale mimo wszystkich swoich przewag, nie jest w stanie tak nas postawić na nogi, jak dobra kawa. A naprawdę dobry napój tego typu pochodzi z ekspresu ciśnieniowego. Teraz, dzięki dużemu rabatowi z okazji Cyber Monday w Media Expert, można wreszcie wzbogacić swoją kuchnię o to od dawna wyczekiwane urządzenie. Ekspres PHILIPS 800 to prosty, wydajny automat do parzenia znakomitej kawy z wybranych przez nas ziaren. Lista napojów, które potrafi przygotować, nie jest długa, ponieważ zaczyna się na klasycznej kawie czarnej, a kończy na espresso. Ale ekspres wyposażony jest w spieniacz do mleka, więc pozwala bezproblemowo własnoręcznie zmienić espresso w latte macchiato, cappuccino czy też flat white. Teraz kupisz go za 888 zł.

Pozostaje tylko posprzątać

Po krojeniu, ścieraniu, smażeniu, gotowaniu oraz parzeniu kawy pozostaje już tylko jedno kuchenne zadanie. Sprzątanie. Niestety, choć technika poszła bardzo do przodu, nie ma jeszcze urządzenia, które wyczyści blaty, przetrze kuchenkę i samo włoży naczynia oraz zastawę do zmywarki. Jest natomiast całkowicie autonomiczny sprzęt, który zajmie się podłogą na wysoki połysk. I to nie tylko w kuchni. Mowa oczywiście o robocie sprzątającym. I to nie byle jakim, bo oryginalnym IROBOT Roomba Combo i5 w promocji za 929 zł. Nowe dzieło producenta, który wprowadził na rynek tę rewolucyjną technologię, jest dostępne w Cyber Monday w Media Expert w świetnej cenie. Warto rozważyć jego zakup, ponieważ jest cichym, dokładnym, niestrudzonym mistrzem nie tylko odkurzania podłóg, ale również ich zmywania. Objęty promocją model wyposażony jest w końcówkę mopującą, która zaraz po odkurzaniu przeciera powierzchnię na mokro, zapewniając jej prawdziwą czystość. Zdejmuje nam tym samym z głowy jeszcze jeden ważny problem. Przed świętami naprawdę przyda się taka pomoc.