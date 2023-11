Wyjątkowa mapa świata. Sprawdź, jakie dinozaury żyły obok ciebie

Portal Futurism zwraca uwagę na interesującą stronę internetową – Ancient Earth. To rozbudowany portal, który pozwala sprawdzić, jakie dinozaury żyły w pobliżu twojego miasta setki milionów lat temu.

Stworzony i rozwijany przez Iana Webstera projekt Ancient Earth to unikalne narzędzie, które Futurism określa mianem “wehikułu czasu”. Na trójwymiarowym widoku Ziemi można przede wszystkim sprawdzić, jak wyglądała kula ziemska maksymalnie 750 mln lat temu, ale też dowiedzieć się tego, jakie dinozaury występowały we wskazanym na mapie obszarze. Na stronie przeczytasz też krótkie fakty na temat wybranego gatunku i obejrzysz grafiki przedstawiające przybliżony wygląd zwierząt wraz ze zdjęciami ich szczątków znalezionych na całym świecie.

Wystarczy kilka kliknięć, aby sprawdzić, jakie dinozaury żyły na twoim terenie

Jeszcze w okresie od 750 mln do 580 mln lat temu miała miejsce epoka lodowcowa, na skutek której zamarzły wszystkie oceny na Ziemi. Właśnie z tych czasów grafiki można oglądać w witrynie Ancient Earth i sprawdzić, jak bardzo różniła się Ziemia z tamtego okresu ze stanem znanym teraźniejszej nauce. Twórca projektu zadbał o to, aby na trójwymiarowej mapie Ziemi móc obejrzeć tak odległe dla ludzkości czasie w możliwie wysokiej jakości.

Ziemia sprzed 750 mln lat to najbardziej odległa w kontekście czasu opcja, którą można wybrać na rzeczonej stronie. Właśnie wtedy lodowce miały pokrywać całą planetę, a jednocześnie na kuli ziemskiej pojawiły się nowe rodzaje życia.

Mapa Ancient Earth

Jak zatem korzystać z Ancient Earth? Wystarczy odwiedzić stronę główną i w lewym górnym rogu wpisać miasto, którego położenie na historycznych obrazach Ziemi najbardziej cię interesuje. Witryna zaznaczy je na trójwymiarowej mapie czerwoną pinezką, a poniżej wyszukiwarki miast znajdzie się lista dinozaurów zamieszkujących okolice wskazanego obszaru.

Aby przejść do arkusza z krótkimi faktami dotyczącymi konkretnego gatunku, wystarczy kliknąć jego nazwę na liście. Jeśli natomiast zechcesz modyfikować wygląd ziemi pod względem jej wieku, użyj do tego rozwijanej listy w górnej części ekranu. Znalazło się na niej 26 pozycji do wyboru (łącznie z aktualnym wyglądem kuli). Dzięki temu możesz porównywać to, jak wyglądała Ziemia przez kolejne okresy.

Połączony z bazą danych o dinozaurach portal Webstera pokazuje nie tylko obszary, w których miliony lat temu żyły różne dinozaury, ale też przedstawia, w jakich dokładnie miejscach odnaleziono szczątki tych wymarłych stworzeń.