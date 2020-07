Niczym wielką kinową premierę NASA zapowiada start kolejnej misji, której celem jest zbadanie Czerwonej Planety. Amerykańska agencja przygotowała efektowny zwiastun Mars 2020.

Mars 2020 to misja o olbrzymim znaczeniu

Mars 2020 to jedna z najważniejszych misji kosmicznych w tym stuleciu, a od jej rozpoczęcia dzielą nas zaledwie dwa tygodnie. Najbardziej zaawansowany, ważący nieco ponad tonę łazik o nazwie Perseverance jest już gotowy, żeby polecieć na Czerwoną Planetę, by następnie eksplorować ją w poszukiwaniu śladów życia, które przed wiekami mogło znajdować się na jej powierzchni.

Maszyna będzie także zbierać próbki, które – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – dotrą pewnego dnia na Ziemię w celu przeprowadzenia szczegółowych badań. Wszystko to zaś, by wylać fundamenty pod przyszłą wyprawę załogową.

Misja Mars 2020 w skrócie: cel misji : poszukiwanie śladów dawnego życia i zbieranie próbek skał i gleb

: poszukiwanie śladów dawnego życia i zbieranie próbek skał i gleb narzędzie : łazik Perseverance (co po angielsku znaczy „wytrwałość”)

: łazik Perseverance (co po angielsku znaczy „wytrwałość”) data startu : między 30 lipca a 15 sierpnia 2020 roku

: między 30 lipca a 15 sierpnia 2020 roku lokalizacja startu : Cape Canaveral Air Force Station na Florydzie

: Cape Canaveral Air Force Station na Florydzie lądowanie : luty 2021 roku, w okolicy krateru Jezero na Marsie

: luty 2021 roku, w okolicy krateru Jezero na Marsie czas trwania misji: co najmniej 1 rok marsjański (czyli około 687 dni ziemskich)

To wielkie wydarzenie i NASA dba o to, żebyśmy byli tego świadomi. Dlatego buduje wokół misji Mars 2020 odpowiednią atmosferę, publikując na przykład takie materiały jak ten najnowszy zwiastun, w którym główną rolę gra wspomniany Perseverance. Zobacz go koniecznie – trwa tylko minutę, ale niewykluczone, że będziesz chcieć obejrzeć go więcej niż raz…

Zobacz oficjalny zwiastun misji Mars 2020 z łazikiem Perseverance:

