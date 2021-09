Marvel wykreował wiele znanych i lubianych bohaterów. Jeśli sympatyzujecie z Wolverine, to dzisiejsza zapowiedź powinna Was ucieszyć.

Marvel's Wolverine zapowiedziane na PlayStation Showcase 2021

W ostatnich miesiącach pokazy gier przygotowywane przez Sony często nie porywały, ale dzisiejsze PlayStation Showcase 2021 wypadło znacznie lepiej. Pojawiło się kilka niespodzianek i o ile remake Star Wars: Knights of the Old Republic to wciąż tylko odgrzewany hit sprzed lat, to już w przypadku Marvel's Wolverine mowa o czymś zupełnie nowym.

Zaprezentowany zwiastun nie zdradza byt wiele. Nawet gdyby nie został odpowiednio zatytułowany chyba nikt nie miałby jednak wątpliwości co do tego, z jakim bohaterem się tutaj spotkamy. Rzućcie zresztą okiem. Byleby z dźwiękiem, bo James Carr zdaje się pasować tu naprawdę dobrze.

Można być spokojnym o efekty?

Chociaż na szczegóły związane z fabułą, rozgrywką czy datą premiery jeszcze sobie poczekamy, ujawniono coś innego. Nad Marvel's Wolverine pracuje studio Insomniac Games, które kojarzone jest między innymi z grami opowiadającymi o innej dobrze znanej postaci - Marvel’s Spider-Man oraz Spider-Man: Miles Morales. Obydwie spotkały się z ciepłym przyjęciem. Wydaje się, że również tutaj najlepiej wypadanie postawienie na przygodową grę akcji.

Są jeszcze dwie inne warte odnotowania informacje. Marvel's Wolverine znajduje się we wczesnym etapie produkcji, trudno teraz zgadywać kiedy może odbyć się premiera. Wielce prawdopodobne, że podobnie jak w przypadku wymienionych tytułów z człowiekiem-pająkiem, również tutaj będziemy mówić o propozycji na wyłączność PlayStation 5.

Źródło: PlayStation