Najnowsza modyfikacja Androida od Xiaomi ma wprowadzić wiele zmian, w stosunku do aktualnie stosowanego w ich urządzeniach MIUI. HyperOS zostanie przebudowany i rozwinięty w praktycznie każdym aspekcie. Jednak pewnej grupie użytkowników jedna zmiana może się bardzo nie spodobać.

HyperOS ma być nowym otwarciem dla chińskiego giganta elektroniki użytkowej. Jego najnowszy system operacyjny ma połączyć ze sobą “ludzi, auta i domy”. Oznacza to nic innego, jak o wiele głębszą integracje urządzeń od Xiaomi względem siebie. Ten sam system operacyjny (oczywiście odpowiednio dopasowany) ma być wykorzystywany w urządzeniach IoT, sprzęcie domowym, czy oczywiście smartwatchach, tabletach oraz smartfonach. Ponadto sam system ma pożerać mniej zasobów, lepiej wykorzystywać podzespołu sprzętu, czy zwiększyć bezpieczeństwo. I to właśnie ten ostatni aspekt wymusi na aktualnych zasadach firmy pewne zmiany.

Odblokujesz bootloader w Xiaomi? Stracisz aktualizacje!

Zacznijmy od samej definicji tego oprogramowania. Program rozruchowy (z ang. bootloader), to w największym uproszczeniu oprogramowanie inicjujące pracę urządzenia i rozpoczynające ładowanie systemu operacyjnego. Ma ono różne zadania, m.in. zweryfikować integralność OS, czy zabezpieczyć system przed złośliwym oprogramowaniem.

Tak wyglądąła procedura odblokowania bootloadera telefonu od Xiaomi

Odblokowanie bootloadera z drugiej strony jest niezbędne w przypadku, gdy chcemy, np. uzyskać uprawnienia administracyjne (root). Przez wiele lat Xiaomi bez problemu pozwało na integrację w tę część oprogramowania swoich urządzeń. Od teraz każde urządzenie z HyperOS na pokładzie, które zostanie odblokowane, utraci możliwość pobierania i instalacji aktualizacji systemu.

Ponadto według raportu Android Authority, Xiaomi potwierdziło, iż odblokowanie bootloadera będzie domyślnie wyłączone w HyperOS. Firma zapewnia, że to posunięcie ma na celu ochronę bezpieczeństwa urządzenia – ma ograniczyć ryzyko wycieku danych oraz zapewnić użytkownikom bezpiecznie i stabilnie oprogramowanie. Specjaliści Xiaomi także wspomnieli, że sama polityka odblokowywania urządzeń ulegnie zmianie.

Chcesz odblokować bootloader w Xiaomi? Musisz ładnie poprosić!

Użytkownicy chcący odblokować program rozruchowy swojego urządzenia będą musieli zgłosić takową potrzebę za pośrednictwem forum społeczności. Dopiero po akceptacji ze strony Xiaomi, otrzymamy zapewne odpowiedni klucz do wykonania procedury. Co ciekawe, takie prośby będziemy mogli zgłaszać w ograniczonej ilości. Każdy użytkownik będzie mógł odblokować tylko trzy urządzenia rocznie. Niewykluczone jest również to, iż czas na odblokowanie sprzętu również będzie limitowany. Nowe restrykcje będą początkowo obowiązywać wyłącznie w Chinach, ale firma rozważa rozszerzenie go na inne rynki.

A co Wy sądzicie o nowej polityce firmy? Czy należycie do tej grupy osób, która nadal dokonuje odblokowania bootloadera na swoich urządzeniach? Dajcie znać w ankiecie, a w komentarzach podzielcie się swoimi przemyśleniami!

Źródło: 91mobiles, MIUI Polska