Google podjęło decyzję o zakończeniu wsparcia dla przeglądarki Chrome na systemach Windows 7 i Windows 8.1. Firma zrobi ten krok już wkrótce.

Koniec aktualizacji Chrome na Windows 7 i Windows 8.1

Chrome 110 dla jednych będzie oznaczał kolejną porcję nowości, dla innych stanie się natomiast pewnym symbolem i być może koniecznością porzucenia przeglądarki Chrome. Wraz z premierą tej wersji zostanie bowiem zakończone wsparcie dla systemów Windows 7 i Windows 8.1.

Kiedy można się tego spodziewać? Wydanie Chrome 110 zaplanowano wstępnie na 7 lutego 2023 roku. Przeglądarka po tym terminie wprawdzie nie przestanie działać, ale nie będzie otrzymywać nowych funkcji i poprawek, w tym tych związanych z lukami bezpieczeństwa.

„Wraz z wydaniem Chrome 110 (wstępnie zaplanowanym na 7 lutego 2023 r.) oficjalnie zakończymy wsparcie dla Windows 7 i Windows 8.1. Aby nadal otrzymywać nowe wersje Chrome musisz upewnić się, że na twoim urządzeniu działa system Windows 10 lub nowszy.”

Czy decyzja Google jest problemem?

Czy koniec wsparcia dla Chrome faktycznie przekona kogokolwiek z zatwardziałych sympatyków starszego oprogramowania do zmiany przeglądarki czy nawet systemu? Z jednej strony przy podobnych ogłoszeniach pojawia się coraz mniej krytycznych głosów, ale nie jest tak, że nie ma ich wcale. Sporo jak zwykle mówią nam statystyki. Windows 7 i Windows 8.1 to wprawdzie leciwe systemy operacyjne, ale wciąż korzysta z nich około 14% ogółu użytkowników preferujących oprogramowanie firmy Microsoft. Spora część zapewne używa przy tym właśnie Google Chrome, bo na rynku przeglądarek internetowych jest to prawdziwy dominator.

Trudno jednak mówić o zaskoczeniu. Chociaż był lubiany, z Windows 7 powoli żegnają się najwytrwalsi. Termin podany przez Google nie jest zresztą przypadkowy. Wkrótce ostatecznie z tym systemem rozstanie się sam Microsoft. Bo wprawdzie od nie rozwija go już dla klientów indywidualnych, ale robi to jeszcze dla klientów biznesowych, którzy wykupili ESU (Extended Security Updates). Do lutego 2023 roku. W podobnym czasie ten sam los spotka ósemkę.

Są wśród Was osoby korzystające jeszcze z Windows 7 lub Windows 8.1?

Źródło: support.google, foto: pixabay