Premiera PlayStation 5 Pro przed nami, ale w sieci pojawiają się pierwsze przecieki dotyczące możliwości nowej konsoli. Na co możemy liczyć?

Podczas zapowiedzi PlayStation 5 Pro poznaliśmy pierwsze szczegóły techniczne dotyczące konsoli. Producent chwalił się dużo wydajniejszym układem graficznym i szybszą pamięcią, co powinno przełożyć się na lepsze możliwości sprzętu.

Jak to wygląda w praktyce? Co prawda na dokładne testy wydajności musimy poczekać do premiery sprzętu (czyli aż do listopada), ale w sieci pojawiają się pierwsze przecieki dotyczące możliwości konsoli.

Porównanie wydajności PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro

Kanał Moore's Law is Dead, powołując się na anonimowego dewelopera gier, opublikował sporo ciekawych informacji o nowej konsoli Sony.

Jeśli wierzyć ujawnionym informacjom, nowa konsola ma zapewniać lepszą wydajność. Standardowe PlayStation 5 w jednej z gier przy dynamicznej rozdzielczości 1080-1600p miało oferować płynność animacji na poziomie 45-60 fps, podczas gdy nowe PlayStation 5 Pro przy rozdzielczości 1600-2160p bez problemu pozwoliło na płynne 60 fps (i to bez funkcji PlayStation Spectral Super Resolution poprawiającej płynność animacji).

Mówimy jednak o wstępnym porównaniu konsol. Deweloper ma rozważać przeprowadzenie testów w pełnej rozdzielczości 4K (2160p) i przy odświeżaniu 120 Hz, więc być może nowa konsola okaże się jeszcze lepsza.

Nowe możliwości konsoli

Deweloper przekazał także dodatkowe informacje o konsoli. PS5 Pro ma pozwalać na rozgrywkę w rozdzielczości 8K, jednak do tej pory taka funkcja miała zostać potwierdzona tylko w przypadku gry Gran Turismo 7 (wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 8K wymaga dużo większej mocy obliczeniowej, więc sprawdzi się raczej tylko w mniej wymagających tytułach).

Ciekawostką jest także tryb wyższej wydajności procesora (High CPU Frequency Mode), który pozwala zwiększyć taktowanie jednostki i poprawić jej osiągi. Według źródła, ma on przekładać się na jakieś 10 proc. poprawy osiągów, jednocześnie ograniczając osiągu układu graficznego o jakieś 1,5 proc.

Pamięć konsoli ma oferować znacznie lepszą przepustowość. Deweloper zapewnia, że nie powinniśmy mieć obaw dotyczących jej pojemności. Producent zadbał o wystarczającą ilość pamięci, a w razie potrzeby można skorzystać z trybu Memory System Efficiency, który zwiększa dostępne zasoby o dodatkowe 1,2 GB. Dzięki aktualizacji PlayStation Spectral Super Resolution do nowej wersji, aktywowanie technologii ma zajmować tylko 250 MB pamięci RAM.