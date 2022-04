Max Payne i Max Payne 2: The Fall of Max Payne to gry, które wielu graczy wspomina bardzo ciepło. Obydwie zostaną odświeżone. Trzymamy kciuki.

Remedy Entertainment i Rockstar Games znowu razem

Jeśli już jesteśmy skazywani na systematyczne powroty do gier sprzed lat, niech przynajmniej będą do produkcje, które są tego warte. I w tym przypadku tak jest, bo o serii Max Payne, a właściwie dwóch pierwszych jej odsłonach, można wypowiadać się niemal wyłącznie w samych superlatywach. Remedy Entertainment zawarło umowę z Rockstar Games, na mocy której przygotuje remake gier Max Payne i Max Payne 2: The Fall of Max Payne.

Nie będzie to pierwszyzna dla tego studia, w końcu to właśnie ono odpowiadało za prace nad oryginałami, dopiero Max Payne 3 był dziełem Rockstar Games, do którego należą prawa do tej marki. Wspomniana umowa przewiduje, iż to właśnie Rockstar Games weźmie na siebie ciężar dystrybucji i marketingu, wyłoży również środki na rozwój (budżet ma równać się budżetowi „typowej produkcji AAA od Remedy Entertainment”. Gdy po premierze wydatki się zwrócą, zyski będą dzielone pomiędzy obydwa studia.

„Byliśmy podekscytowani, gdy nasi długoletni przyjaciele z Remedy zwrócili się z prośbą o odświeżenie oryginalnych gier Max Payne. Jesteśmy wielkimi fanami pracy, którą zespół Remedy wykonywał przez lata i nie możemy doczekać się, aby zagrać w te nowe wersje.” - Sam Houser, współzałożyciel Rockstar Games

Remake Max Payne i Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Kiedy premiera?

Niestety nie zanosi się na to, że premiera odbędzie się w najbliższym czasie. Odświeżone wersje Max Payne i Max Payne 2: The Fall of Max Payne póki co znajdują się w bardzo wczesnej fazie rozwoju.

Potwierdzono, iż zostaną wydane na PC oraz najwydajniejsze konsole, czyli PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S. Remedy Entertainment zamierza skorzystać z własnego silnika Northlight (napędzającego między innymi Control).

Źródło: remedygame