Firma Koch Media jest, a przynajmniej powinna być, znana sporej części graczy. Odnotujcie, że zdecydowała się na zauważalny rebranding.

Koch Media to od teraz PLAION

W dość krókim, ale treściwym komunikacie prasowym poinformowano, iż wszystkie oddziały Koch Media na całym świecie zmieniają nazwę na PLAION. Dochodzi do tego też wymiana znaków towarowych. Nowe logo jest stylizowane na interaktywny przycisk odtwarzania, a abstrakcyjne „P” ma zdaniem przedstawicieli PLAION dobrze reprezentować nową nazwę, a zarazem symbolizować wstążkę „obejmującą i łączącą rolę jaką ma PLAION jako lider w ekosystemie rozrywki cyfrowej”. Czy takie tłumaczenie jest trafne, to już każdy może oceniać indywidualnie.

„Przez ostatnie 28 lat zbudowaliśmy niezwykle silną firmę, współpracując z wieloma najbardziej znanymi markami w branży. Od kiedy dołączyliśmy do Embracer Group w 2018 roku, nasz wzrost przyspieszył i stawaliśmy się coraz bardziej zdywersyfikowani. Aby odzwierciedlić ewoluujący charakter naszej działalności nie tylko pod względem treści, ale także geograficznym, gdyż kontynuujemy ekspansję na całym świecie, wybraliśmy nową nazwę, lepiej pasującą do tego, kim jesteśmy i podróży, którą podejmujemy.” - Klemens Kundratitz, współzałożyciel i CEO firmy PLAION

Czy PLAION przyniesie zmiany w polityce firmy?

Nie wydaje się, aby omawiany rebranding wiązał się z rewolucją co do działań firmy. Nawet Klemens Kundratit podkreśla, że chce ona dalej bazować na swoich dotychczasowych fundamentach.

„Nasza branża jest niezwykle dynamiczna, a oczekiwania klientów i partnerów nieustannie ewoluują i musimy trzymać rękę na pulsie. Poleganie na naszych mocnych fundamentach i jednoczesne przyjmowanie zmian zapewni coś nowego, coś lepszego. Jako PLAION, budujemy na latach naszych sukcesów, jednocześnie starając się osiągnąć więcej, znacznie więcej. PLAION to obietnica dostarczania naszym klientom wyjątkowej rozrywki. Cieszę się i jestem dumny, że mogę kontynuować naszą podróż jako PLAION.” - Klemens Kundratitz, współzałożyciel i CEO firmy PLAION

Czy chodzi wyłącznie o to, iż PLAION to nazwa prostsza, a zarazem lepiej mogąca zakorzenić się w świadomości graczy? Może sam moment na takie ogłoszenie nie jest przypadkowy. Lada chwila premiera Saints Row od Volition i Deep Silver należących do PLAION, będzie okazja do częstszego akcentowania nowej nazwy i logo w okresie, w którym wielu głośnych debiutów nie uświadczymy.

Źródło: PLAION