Uwaga na zagrożenie pożarowe. Sklep wycofuje powerbanki i apeluje do klientów

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
TK Maxx wydał oficjalne ostrzeżenie i podjął decyzję o wycofaniu z rynku szerokiego asortymentu powerbanków. Kontrole jakości ujawniły poważną wadę konstrukcyjną, która dla niczego nieświadomych użytkowników może skończyć się tragedią.

Ekspertyzy laboratoryjne wykazały źle zaprojektowane wewnętrzne okablowanie. W niektórych egzemplarzach wykryto brak należytego zabezpieczenia i mocowania przewodów, co - biorąc pod uwagę mobilny charakter tych akcesoriów, naturalne wstrząsy i naprężenia podczas codziennej eksploatacji - może prowadzić do poluzowania połączeń elektrycznych. A w efekcie do wzrostu temperatury i przegrzania struktur wewnętrznych, co w skrajnych sytuacjach może skończyć się wybuchem lub pożarem.

TK Maxx wycofuje z rynku ponad 30 powerbanków. Klienci proszeni o zwrot

Wycofane z obrotu zostały powerbanki, które - w zależności od marki - TK Maxx sprzedawał od sierpnia 2024 lub grudnia 2025. 

  • POM Titan Charge (P205080, P205080BR, P205080W, P205080BK, P205080WT);
  • POM Mag Power+ (P20Q48, P20Q48BK, P20Q48WT);
  • POM Power 4 Connect (P205065, P205065BK, P205065WT, P205065B, PW205065W);
  • POM Elite Mag Power (P20Q58, P20Q58BK, P20Q58WT);
  • POM Mag Power Pd+ (P20Q38, P20Q38BK, P20Q38WT);
  • POM Pd Multi Charge (P205070, P205070B, P205070BK, P205070W, P205070WT);
  • POM Mag Power (P20Q28, P20Q28BK, P20Q28WT);
  • XO Poppy Magsafe (PYUKPBK5MT07, WGUKPBK5MRT1);
  • XO Poppy Compatible Powerbank 5000 MAH (WGUKPBK5MRT2, PYUKPBK5MBF2, PYUKPBK5MT01, PYUKPBK5MT04, PYUKPBKM3C03, PYUKPBKM3LI1).

Dla posiadaczy wyżej wymienionych akcesoriów przewidziano uproszczoną ścieżkę reklamacyjną, niewymagającą skomplikowanych formalności czy posiadania dowodu zakupu. Wystarczy udać się z powerbankiem do dowolnego salonu TK Maxx i poprosić o zwrot pieniędzy lub wymianę akcesorium na inne. "Poinformuj swoich znajomych i rodzinę o wycofaniu produktu z rynku" - apeluje sklep na swojej stronie. 

Wycofane powerbanki (fot. TK Maxx)

    GejzerJara
    0
    tak to jest, jak się u chińczyka zamówi po taniości, i nie robi wyrywkowej kontroli jakości. to samo dotyczy kostek / zasilaczy / ładowarek USB, gdzie bywają obok siebie gołe druty dla USB, i od strony wtyki do gniazda ściennego 230V. Bardzo łatwo o zwarcie.

