W sklepie Geekbuying czekają na ciebie Mega Rabaty. To sporych rozmiarów wyprzedaż, w ramach której wybrane produkty możesz kupić taniej nawet o 60%. I niech nie niepokoi cię fakt, że to chiński sklep. Możesz liczyć na wysyłkę z europejskiego magazynu i szybką dostawę, a za całość zapłacisz w wygodny sposób, wykorzystując szybkie płatności przez Dotpay lub BLIK. No dobrze, ale co tam w ogóle można znaleźć? Sprawdziliśmy to.

Mega Rabaty w Geekbuying szansą na tanie odkurzanie

Już za chwilę pogoda będzie tak piękna, że nie będzie ci się chciało siedzieć w domu i sprzątać. Najlepiej więc, jeśli dasz się wyręczyć. Sprzyja temu wyprzedaż na Geekbuying, bo roboty odkurzające i odkurzacze pionowe stanowią dwie spośród głównych kategorii. Wśród nich znajduje się na przykład Dreme D9. Jest skuteczny – zasysa brud z mocą 3000 paskali, a dodatkowo mopuje podłogi. Bez trudu radzi sobie także z lokalizacją i planowaniem tras, dzięki czemu nigdzie nie zostawia zabrudzeń, a równocześnie nie traci czasu. Skoro przy nim jesteśmy, to wspomnijmy też o możliwości działania nawet przez 150 minut na jednym ładowaniu. Wpisz kod NI8EG3XM, a obniżysz jego cenę z 1699 na 1035 złotych.

Może cię też zainteresować Prosenic M7 Pro, tworzący jeszcze dokładniejsze mapy, a równie skutecznie odkurzający i myjący podłogi. Dobrze radzi sobie na twardych podłogach, automatycznie zwiększa moc na dywanach i bez problemu pokonuje 20-milimetrowe progi, a 24 czujniki eliminują ryzyko kolizji. Może działać nawet przez 3 godziny, a gdy zabraknie mu energii, sam uda się do stacji ładowania. W promocji kosztuje nie 1749, lecz 1499 złotych.

Jeśli nie wierzysz w roboty i wolisz mieć pełną kontrolę nad sprzątaniem, to zerknij na pionowy odkurzacz Jimmy JV85 Pro. Duża moc ssąca (200 AW), długi czas pracy (do 70 minut), elastyczna rura metalowa i komplet akcesoriów w zestawie to jego cechy charakterystyczne. Podstawowa szczotka obrotowa radzi sobie nawet z trudnymi zabrudzeniami i ma zabezpieczenie przed wplątywaniem się włosów, dodatkowa szczotka dogłębnie czyści dywany, a do tego dochodzą jeszcze końcówki do materacy, tapicerek, szczelin czy delikatnych powierzchni. Z kodem BVLP6I56 odkurzacz zamiast 1499 kosztuje 1019 złotych.

Jest też coś dla aktywnych

Coś dla siebie znajdą również miłośnicy aktywności – zarówno na świeżym powietrzu, jak w domu. Dla tych pierwszych czymś ciekawym może być hulajnoga elektryczna Kugoo S1. To prosty model o przyzwoitej specyfikacji. Rozpędza się do 30 km/h, pozwala na przejechanie 30 km między ładowaniami i waży tylko 11,5 kilograma. Ma 8-calowe koła, oświetlenie z przodu i z tyłu oraz kierownicę o regulowanej wysokości i ze zintegrowanym wyświetlaczem. W promocji cena hulajnogi została obniżona z 1269 do 1040 złotych.

Trening w domu pozwoli ci zrobić natomiast bieżnia Xiaomi Urevo U1. To solidnie wykonany sprzęt, po którym możesz spacerować, szybko chodzić oraz biegać. Siedem systemów bezpieczeństwa chroni przed upadkami i innymi zagrożeniami, a bezprzewodowy pilot ułatwia sterowanie. Producent zastosował też kilka rozwiązań, dzięki którym urządzenie generuje mniejsze wibracje, a przez to – mniejszy hałas. Zwarta konstrukcja sprawia zaś, że nie trzeba rezerwować szczególnie dużo miejsca. Po wprowadzeniu kodu GWPPV6YF zapłacisz nie 1349, a tylko 959 złotych.

Oczywiście przecenionych produktów jest znacznie więcej – wszystkie je znajdziesz na stronie promocji Mega Rabty w Geekbuying.

Artykuł powstał we współpracy z Geekbuying.pl.