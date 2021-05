Któż z nas nie lubi zamówić tanich drobnostek od naszych „chińskich przyjaciół”? Zagraniczni handlarze przyciągają bogatą ofertą, miłą obsługą, a do tego kuszą niskimi cenami. Wkrótce może się to zmienić, bo za import towarów będziemy musieli zapłacić więcej niż dotychczas.

Rząd chce nałożyć VAT na tanie produkty spoza Unii Europejskiej

Wszystkiemu winny jest „Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw”, który ma na celu dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej. W projekcie ustawy zawarto przepisy dotyczące m.in. pakietu VAT e-commerce, uszczelnienia VAT i pokonania barier w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do strony Sejmu.

Nas najbardziej interesuje punkt, który zakłada likwidację zwolnienia z VAT dla importu towarów o niewielkiej wartości. Obecne prawo dopuszcza sprowadzanie spoza Unii Europejskiej (a więc m.in. z Chin) towarów o wartości do 22 euro bez płacenia podatku od towarów i usług – takie podejście poprawia atrakcyjność tanich produktów i zachęca nas do kupowania np. na AliExpress, Banggood czy Gearbest.

Obecnie w Sejmie trwa proces legislacyjny ustawy - projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych (termin przedstawienia sprawozdania wyznaczono do dnia 28 maja 2021 roku). Jeżeli ustawa wejdzie w życie, na wszystkie towary sprowadzane spoza UE zostanie nałożony podatek VAT w wysokości 23% (co w praktyce oznacza zwiększenie ich ceny o taką samą wartość). Mówiąc wprost – będziemy musieli więcej płacić za tanie produkty spoza UE.

W uzasadnieniu ustawy czytamy:

Likwidację zwolnienia z VAT dla importu towarów o niewielkiej wartości do 22 euro przyczyni się do poprawy konkurencyjności przede wszystkim krajowych podatników, którzy prowadząc sprzedaż na terytorium kraju ponosili ciężar podatku VAT, podczas gdy takie same towary zakupione poza UE, korzystały w większości państw UE ze zwolnienia z VAT od takiego importu.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 lipca bieżącego roku. Szacuje się, że zmiana prawa ma przynieść wpływy do budżetu państwa w wysokości około 1,1 miliarda złotych rocznie.

Jak zapatrujecie się na projekt ustawy? Rzeczywiście potrzebna jest poprawa konkurencyjności krajowych podatników poprzez wprowadzenie dodatkowego podatku? A może znaleźlibyście inne, lepsze rozwiązanie? Komentarze są do Waszej dyspozycji.

Źródło: Sejm, inf. własna