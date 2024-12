Muzyka od zawsze odgrywa wyjątkową rolę w naszym życiu. Niezależnie od tego, czy słuchasz jej w domowym zaciszu, czy wśród przyjaciół, sprzęt audio potrafi wynieść te doznania na nowy poziom. Media Expert z okazji Cyber Monday przygotowało promocje, których nie możesz przegapić!

Black Friday to czas największych promocji w roku, a Cyber Monday przedłuża tę wyprzedażową gorączkę. W Media Expert nie brakuje atrakcyjnych okazji i tego dnia! Przygotowaliśmy dla Was zestawienie wybranych urządzeń audio dostępnych w świetnych cenach, ale to tylko część tego, co Was czeka. Sprawdźcie sami i skorzystajcie z wyjątkowych rabatów!

Power audio JBL Partybox Stage 320 za 2149 zł

To doskonały wybór dla miłośników dynamicznego brzmienia. Wyposażony w dwa głośniki niskotonowe o średnicy 6,5 cala i dwa wysokotonowe 1-calowe, zapewnia szeroki zakres dźwięku o wyjątkowej klarowności w paśmie przenoszenia od 40 Hz do 20 kHz.

Z tym sprzętem nie musisz martwić się o przerwy w zabawie. PartyBox Club 320 oferuje aż do 18 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu, a w zestawie znajdziesz wymienny akumulator, który pozwala na błyskawiczne przedłużenie czasu działania. Dodatkowo funkcja szybkiego ładowania zapewnia aż 120 minut odtwarzania po zaledwie 10 minutach podłączenia do prądu.

Skorzystaj z megaokazji na Cyber Monday i zrób krok w stronę niezapomnianych imprez z JBL PartyBox Club 320!

Power audio HISENSE Party Rocker One Plus za 999 zł

Szukasz idealnego sprzętu na domowe i plenerowe imprezy? HISENSE Party Rocker One Plus to propozycja, której nie możesz przegapić w Cyber Monday 2024! Wyposażony w potężne 300-watowe głośniki, zapewnia głębokie basy i dynamiczne brzmienie, które podniosą atmosferę każdej zabawy na nowy poziom. W zestawie znajdziesz aż dwa mikrofony, które gwarantują dodatkową frajdę podczas karaoke lub wspólnych występów z przyjaciółmi i rodziną.

Nie przegap okazji i postaw na HISENSE Party Rocker One Plus – doskonały wybór w świetnej promocji Cyber Monday, który uczyni każdą imprezę niezapomnianą!

Słuchawki nauszne MARSHALL Monitor II ANC za 749 zł

Stylowe, solidne i niezwykle wygodne – słuchawki MARSHALL Monitor II ANC to doskonały wybór dla miłośników muzyki. Dzięki regulowanej opasce idealnie dopasowują się do każdego użytkownika, zapewniając komfort nawet podczas długiego noszenia. Wyposażone w zaawansowaną funkcję Active Noise Cancelling (ANC), skutecznie eliminują hałasy otoczenia, takie jak szum silnika, co pozwala w pełni zanurzyć się w muzyce.

Skorzystaj z wyjątkowych rabatów na Cyber Monday i sięgnij po MARSHALL Monitor II ANC – słuchawki, które redefiniują jakość słuchania muzyki!

Słuchawki MAD DOG GH705 za 99 zł

Zanurz się w świecie gier dzięki słuchawkom MAD DOG GH705, które łączą doskonałą jakość dźwięku z wygodą użytkowania – i to w świetnej cenie! Przestrzenny dźwięk 7.1 przeniesie Cię w sam środek akcji, pozwalając wychwycić każdy szczegół, od najcichszego szelestu po dynamiczne eksplozje. Miękkie, wygodne nauszniki izolują od hałasu zewnętrznego, dzięki czemu nic nie zakłóci Twojej rozgrywki.

Skorzystaj z Cyber Monday 2024 w Media Expert i zgarnij MAD DOG GH705 w promocyjnej cenie, której nie możesz przegapić!



źródło: Adobe Stock

Soundbar SAMSUNG HW-Q930D za 2799 zł

Odkryj nowy wymiar dźwięku z soundbarem SAMSUNG HW-Q930D. Wyposażony w technologię Dolby Atmos, zapewnia wrażenia kinowe w Twoim domu, otaczając Cię perfekcyjnym brzmieniem z każdej strony. Usłysz każdy detal i poczuj się częścią akcji, niezależnie od tego, co oglądasz.

Dzięki 9 kanałom, 1 subwooferowi i 4 głośnikom skierowanym ku górze, dźwięk każdej sceny wypełni całe pomieszczenie, wzmacniając realizm chwili.

Skorzystaj z wyjątkowych rabatów na Cyber Monday i spraw, by każda rozrywka stała się niezapomnianym doświadczeniem z SAMSUNG HW-Q930D!

Soundbar YAMAHA SR-X60A za 1999 zł

Poznaj Yamaha SR-X60A, urządzenie z serii True X, które łączy legendarną jakość dźwięku Yamaha z nowoczesnymi technologiami. W zestawie znajdziesz soundbar SR-X40A oraz bezprzewodowy subwoofer SW-X100A, które razem oferują niezwykły dźwięk przestrzenny wspierany technologią Dolby Atmos. Stwórz bezprzewodowy system rozrywki domowej, który zapewni imponujące, trójwymiarowe brzmienie.

Skorzystaj z promocji Cyber Monday i spraw, by Yamaha SR-X60A stała się sercem Twojego domowego centrum rozrywki!

Głośnik mobilny JBL GO Essential za 89 zł

JBL GO Essential to idealny głośnik dla tych, którzy cenią mobilność i wysoką jakość dźwięku. Dzięki bezprzewodowej łączności Bluetooth możesz łatwo sparować go z dowolnym urządzeniem i cieszyć się ulubioną muzyką w dowolnym miejscu.

Kompaktowe rozmiary i lekka konstrukcja sprawiają, że to doskonały towarzysz podróży, wycieczek czy spotkań na świeżym powietrzu. Wyposażony w akumulator o dużej pojemności, zapewnia do 5 godzin nieprzerwanego odtwarzania po pełnym naładowaniu.

Skorzystaj z okazji Cyber Monday i zyskaj ten poręczny, niezawodny głośnik w wyjątkowej cenie!

Głośnik mobilny JBL Xtreme 3 za 839 zł

JBL Xtreme 3 to bezprzewodowy głośnik, który zapewnia doskonałą jakość dźwięku w każdych warunkach. Dzięki wydajnemu akumulatorowi możesz cieszyć się ulubioną muzyką nawet przez 15 godzin bez przerwy.

Wodoodporność i pyłoszczelność sprawiają, że idealnie sprawdzi się na plaży, przy basenie czy podczas plenerowych przygód. Solidna konstrukcja oraz wysokiej jakości materiały gwarantują trwałość i niezawodność. Nie przegap promocji Cyber Monday i zyskaj JBL Xtreme 3 w rewelacyjnej cenie!