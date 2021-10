Zaprezentowany jeszcze nie tak dawno temu nowy elektryczny Mercedes-Benz EQS z potwierdzonymi osiągami przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska. Jest naprawdę nieźle, a Tesla może czuć oddech Niemców ze Stuttgartu na karku.

Zasięg Mercedes-Benz EQS robi ogromne wrażenie

Zaprezentowana w ostatnim czasie elektryczna limuzyna Mercedesa, model EQS ma rzecz jasna konkurować z najdroższymi elektrykami na rynku, a więc z Audi E-Tron GT, Porsche Taycan, i przede wszystkim Tesla Model S Plaid.

Producenci tych samochodów prześcigają się nie tylko pod względem mocy silników, ale ich zasięgu - bo to właśnie on dla wielu jest największą przeszkodą podczas zakupu pojazdów ładowanych z gniazdka.

W całym tym wyścigu na prowadzenie wychodzi Mercedes EQS, którego realne zasięgi zostały w ostatnim czasie przekazane przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA). Ich zdaniem, wersja napędzana na tylne koła jest w stanie przejechać ok. 350 mil (ok. 560 km). Zasięg spada nieznacznie w modelu napędzanym na obie osi do ok. 340 mil (ok. 545 km).

Pomiary amerykańskiego EPA nie są tożsame z europejskim WLTP. Zasięg deklarowany przez EPA jest bardziej miarodajny i zwykle dokładniej pokrywa się z rzeczywistością.

Tesla twierdzi, że ich samochody mają lepszy zasięg od Mercedesa

Na razie jednak nie można tego potwierdzić w 100%, ponieważ Agencja Ochrony Środowiska nie przeprowadziła odpowiednich badań. Według Tesli, Model S Plaid na 19-calowych kołach powinien osiągnąć niecałe 400 mil (ok. 640 km). Pomiarów dokonano jednak na 21-calowych kołach, na których zmierzony realny zasięg wynosi 348 mil (ok. 560 km).

Trudno nie zauważyć, że walka o zasięg pomiędzy dwoma gigantami toczy się obecnie o niewielkie wartości - mimo wszystko jednak, bardzo dobrze dla elektromobilności, że Tesla ma realną konkurencję ze strony marek z ogromnym zapleczem technicznym i finansowym.

Jaka jest według Was przyszłość samochodów elektrycznych? Nadal postrzegacie Teslę jako tę markę, która jako jedyna potrafi produkować elektryki? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: theverge.com