Volkswagen, podobnie jak część konkurencji - informuje, że do 2035 roku zamierza wycofać z produkcji pojazdy z silnikami spalinowymi. Zmiany na razie mają dotyczyć Europy. W Stanach Zjednoczonych i Chinach “benzyniaki” i diesle pozostaną nieco dłużej.

Volkswagen zapowiada koniec silników spalinowych w Europie

Choć elektromobilność w Polsce nadal wydaje się być na etapie raczkowania - w wielu miejscach na świecie “elektryki” mogą pochwalić się rosnącą popularnością. Wszystko to oczywiście za sprawą ekologii i ochrony środowiska.

Nie powinno zatem dziwić podejście wielu producentów z branży automotive, którzy planują zaprzestanie produkcji samochodów z silnikami spalinowymi i zastąpienie ich elektrycznymi.

Za sprawą ostatniej deklaracji - do listy ekologicznych producentów pojazdów dołącza właśnie Volkswagen, który już w tym momencie posiada w portfolio m.in. elektryczne ID.3.

Członek zarządu VW odpowiedzialny za sprzedaż - Klaus Zellmer, poinformował, że firma zrezygnuje z produkcji samochodów z silnikami spalinowymi w Europie w latach 2033 - 2035. W Chinach i Ameryce Północnej przejście na wytwarzanie wyłącznie pojazdów elektrycznych ma nastąpić nieco później. W Ameryce Południowej oraz Afryce ma to natomiast trwać znacznie dłużej.

Nie tylko VW zamierza zrezygnować z silników spalinowych

Deklaracja Volkswagena jest zbliżona do konkurencyjnego Forda, który planuje sprzedawać wyłącznie “elektryki” nieco wcześniej, bo do 2030 roku.

Nieco mniej optymistyczny scenariusz prezentuje Honda, która założyła wykonanie celu do 2040 roku.

Norwegia zamierza wprowadzić zakaz korzystania z samochodów napędzanych silnikami spalinowymi już w 2025 roku.

Co sądzicie o takich deklaracjach producentów samochodów? Jeśli założymy, że do 2040 roku większość rynku będą stanowić elektryki - czy Polska ma szansę stać się do tego czasu krajem przyjaznym elektromobilności? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: theverge.com