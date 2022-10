Meta nie cieszy się ostatnio dobrą opinią, a sama firma traci zarówno pieniądze, jak i użytkowników swoich serwisów. Jednak uznanie jej za organizację ekstremistyczną i terrorystyczną wydaje się grubo przesadzone. Cóż - na pewno nie w Rosji.

Skąd w ogóle zainteresowanie Rosji firmą Marka Zuckerberga?

Pod koniec lutego, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, Meta rozpoczęła walkę z rosyjską dezinformacją. Na Instagramie oraz Facebooku wdrożono szereg środków, dzięki którym użytkownicy mieli być bezpieczni. Obejmowało to między innymi usuwanie treści, które szerzą nienawiść lub nawołują do przemocy oraz oznaczanie treści z mediów kontrolowanych przez władze rosyjskie. Nie przypadło to do gustu Roskomnadzorowi (rosyjski regulator komunikacyjny), który w odpowiedzi na działania Mety zablokował dostęp rosyjskim obywatelom do FB.

Na tym się jednak nie skończyło - Facebook tymczasowo poluzował swój regulamin w marcu i dopuścił do publikowania wpisów z życzeniami śmierci kierowanymi do głowy rosyjskiego państwa. Spotkało się to ze stanowczym sprzeciwem władz, które wezwały Metę do zaprzestania „ekstremistycznej" działalności. Choć Facebook zdecydował się na zwiększenie nacisku na moderację, w Rosji rozpoczęło się postępowanie karne przeciwko właścicielowi FB i Instagrama.

Meta uznana za organizację terrorystyczną

FB i Instagram są w Rosji niedostępne od marca, jednak wielu Rosjan korzysta z VPN, by nadal mieć dostęp do zakazanych social media. Szczególną popularnością cieszy się Instagram, jednak wkrótce może się to skończyć. Jak donosi serwis BBC, powołując się na agencję Interfax, rosyjskie władze dodały firmę Marka Zuckerberga do listy organizacji terrorystycznych i ekstremistycznych.

W ten sposób Rosyjska Federalna Służba Monitorowania Finansowego (Rosfinmonitoring) zrównała Metę z talibami oraz rosyjskimi partiami opozycyjnymi. Oznacza to też, że rosyjscy obywatele nie będą mogli korzystać z Instagrama, Facebooka oraz WhatsApp nawet przez VPN - będzie to uznane za przestępstwo. Ponadto, taka decyzja, według Interfax, oznacza, że banki będą mieć możliwość zamrożenia funduszy Mety w Rosji.

