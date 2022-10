Metaverse jest technologią, którą Mark Zuckerberg chce zastąpić Internet. Według Tima Cooka to nie wyjdzie, ponieważ nie ma w niej nic innowacyjnego. Dlaczego Apple stawia na AR?

Dlaczego Tim Cook krytykuje metaverse?

Zawsze uważam, że ważne jest, aby ludzie rozumieli, czym coś jest. I naprawdę nie jestem pewien tego, czy przeciętna osoba jest w stanie wyjaśnić, czym jest metaverse

– stwierdził Cook w wywiadzie cytowanym przez CNBC.

Prezes Apple nie tylko nie ma dobrego zdania o ludzkości. Przede wszystkim przemawia przez niego marketingowiec, który sugeruje, że metaverse będzie bardzo trudno sprzedać.

I jest to istotne, ponieważ pomysł Marka Zuckerberga wymaga nowej elektroniki. Inwestować w nią warto, jeśli będzie sprzedawana. Tymczasem powszechne wykorzystywanie metaverse jest wymagające poznawczo, a wszystkie oferowane przez nią korzyści ma także technologia AR.

Dlaczego Apple woli AR zamiast metaverse?

Według prezesa Apple to rzeczywistość rozszerzona (AR) jest kierunkiem, w którym rozwijać się będzie technologia.

Myślę, że AR to zaawansowana technologia, która wpłynie na wszystko

– powiedział Tim Cook.

Cook zwraca uwagę na praktyczny aspekt wirtualnych rzeczywistości. W medycynie, ekonomii, życiu społecznym rzeczywistość rozszerzona przydaje się już dzisiaj. Łykamy ją jak pelikany, bo pomaga w czymś, co dobrze znamy. Metaverse tak nie zadziała, ponieważ jest technologią wymagającą rewolucji w postrzeganiu świata.

Dlaczego plany rozwojowe Apple są istotne dla Meta?

Apple ma w planach rozwój urządzeń wspierających rzeczywistość rozszerzoną, a nie metaverse. Dla planów Marka Zuckerberga oznacza to potężny hamulec i światło ostrzegawcze. Meta, a wcześniej Facebook, nie ma nawet promila doświadczenia Apple w kwestii elektroniki. Bez tego metaverse nie ruszy.

Oczywiście, wielkie upadki producentów telefonów czy komputerów już się zdarzały. Jest w tym świecie także miejsce na zupełnie nowych graczy. Mimo to, jeśli akurat prezes Apple twierdzi, że metaverse się nie sprzeda, to może mieć dużo racji. Oznacza to też, że Meta nadal nie ma widoków na urządzenia, które byłby dla metaverse tym, czym był komputer osobisty dla Internetu.

