W sieci pojawia się coraz więcej przecieków na temat kart graficznych Nvidii GeForce RTX 3000 z nowej generacji Ampere. Kiedy zatem powinniśmy się spodziewać ich premiery?

Karty Nvidia Ampere to jedne z najbardziej wyczekiwanych sprzętów tego roku. Niedawno zadebiutował pierwszy przedstawiciel nowej serii – akcelerator A100 , który został zaprojektowany z myślą o centrach obliczeniowych i superkomputerach.

Co z kartami dla graczy? Wprawdzie producent jak na razie nie pochwalił się takimi konstrukcjami, ale ostatnio sporo ciekawych informacji ujawnia Igor Wallossek z serwisu igor'sLAB.

GeForce RTX 3090 - topowa karta ma cechować się ogromnym poborem mocy

Niedawno pisaliśmy o domniemanej specyfikacji trzech topowych modeli: GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3090. Okazuje się, że informacje o poborze mocy przez niektórych mogły być źle zinterpretowane - dane te doprecyzował Wallossek.

Topowy model GeForce RTX 3090 ma cechować się poborem mocy na poziomie 350 W. Mowa jednak o współczynniku TGP (Total Graphics Power), który dotyczy całej karty graficznej (a nie układu graficznego).

Według szacunków Nvidii, sam układ graficzny Ampere ma cechować się poborem mocy na poziomie mniej więcej 230 W. Oczywiście to nadal bardzo duża wartość, która odbije się nie tylko na poborze mocy, ale też na temperaturach akceleratora – możemy być pewni, że konieczne będzie zastosowanie bardzo dobrego systemu chłodzenia.



Jeden z dwóch projektów chłodzenia dla karty GeForce RTX 3080 (foto: ChipHell)

Jak to będzie wyglądać w przypadku słabszych modeli? Wszystko na to wskazuje, że pobór mocy dla GPU będzie podobny - GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3080 Ti mają cechować się TGP na poziomie 320 W, ale będą dysponować mniejszą liczba kości pamięci (które pobierają mniej energii). Dla porównania, w modelu GeForce RTX 2080 jest to 225 W. Tłumaczyłoby to dlaczego referencyjny cooler jest tak rozbudowany (chociaż podobno brane pod uwagę są dwie wersje).

Kiedy premiera kart GeForce RTX 3080?

Wallossek opublikował też szacunki dotyczące terminu premiery kart. Warto bowiem zauważyć, że z wydaniem nowych konstrukcji związany jest cały harmonogram – obejmuje on testy, przygotowanie do produkcji i wreszcie premierę.

Nowe karty najprawdopodobniej są na etapie testów projektu. Producent musi jeszcze m.in. przeprowadzić testy interferencji elektromagnetycznych, wykonać walidację procesu produkcji i opracować BIOS.

Wychodzi więc na to, że premiery akceleratorów powinniśmy się spodziewać dopiero po wakacjach – prawdopodobnie w okolicach września lub nawet października. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość...

Źródło: igor'sLAB, PCMag (foto), ChipHell (foto)

