Premiera kart graficznych AMD Radeon RDNA 2 zbliża się coraz większymi krokami, więc w sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat nowych konstrukcji. Nie powinniśmy jednak wierzyć we wszystkie przecieki.

Wydajność karty graficznej Radeon RX 6900 XT - przecieki imponują, ale to fake

Przykładem mogą być slajdy, które przedstawiają wydajność karty graficznej Radeon RX 6900 XT, a więc topowego przedstawiciela rodziny RDNA 2 - nowej generacji kart graficznych do gier.



Nowa karta rzekomo wykorzystuje układ graficzny z 80 blokami obliczeniowymi, który może się pochwalić 22,73 TFLOPS mocy obliczeniowej. Oprócz tego przewidziano 14 GB pamięci GDDR6 o przepustowości 1008 GB/s.



Specyfikacja ma przekładać się na świetną wydajność, bo Radeon RX 6900 XT bez problemu pokonuje konkurencyjnego GeForce RTX 2080 Ti (obecnie wg naszego rankingu jest to najwydajniejsza karta dla graczy) - w zależności od tytułu, jego przewaga wynosi od 16 do nawet 52%. Dodatkowo nowa karta AMD jest od niego znacznie tańsza (999 vs 1199 dolarów). Trzeba więc przyznać, że przecieki wyglądają wyjątkowo obiecująco.

Jest tylko jeden problem – ujawnione slajdy są fałszywe. Dotychczasowe informacje nie potwierdzają wydania takiej karty (a nawet jakby została wydana, nie wiadomo czy zaoferuje taką wydajność i będzie tyle kosztować).

Kiedy premiera nowych kart AMD Radeon?

Karty z generacji RDNA 2 mają wprowadzić sporą rewolucję – nie tylko pod względem efektywności energetycznej, ale też pod względem funkcjonalności (doczekamy się m.in. obsługia technologii ray tracing). Oczekiwania klientów są bardzo wysokie, a fałszywe przecieki na pewno nie sprzyjają producentowi.

Sugerujemy jednak bazować na sprawdzonych informacjach. Tych póki co nie ma zbyt wiele - wiemy, że nowe karty mają pojawić się jeszcze w tym roku (i to przed premierę nowych konsol PlayStation 5 i Xbox Series X). Pozostaje czekać.

Źródło: Guru3D, AMD

