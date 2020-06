Na kanale Jarrod'sTech pojawił się ciekawy materiał, w którym porównano wydajność dwóch gamingowych laptopów z podobnych segmentów cenowych: ASUS TUF Gaming A15 i Dell Dell G5 SE (obydwa kosztują okolo 1200 dolarów).

Obydwa modele zostały wyposażone w procesor AMD Ryzen 7 4800H oraz 16 GB pamięci DDR4-3200, ale różniły się zastosowaną grafiką – w pierwszym przypadku był to GeForce RTX 2060 (model z generacji Turing), a w drugim Radeon RX 5600M (przedstawiciel najnowszej generacji Navi).

Warto jednak zauważyć, że w laptopie Dell procesor i grafika korzystały z technologii SmartShift - rozwiązanie pozwala lepiej zarządzać energią CPU/GPU, co powinno się przekładać na nieco lepsze osiągi.

Jak wypadły konstrukcje?

Mimo zastosowania technologii SmartShift w laptopie Dell, mobilny GeForce oferuje lepsze osiągi w grach – przy niskich ustawieniach jego przewaga nad Radeonem średnio wynosiła 3%, ale przy maksymalnych było to już 10%. Karta Nvidii wyróżnia się też obsugą technologii ray tracing.

Trochę inaczej to wygląda w profesjonalnych zastosowaniach. W benchmarku SPECviewperf 5 na 9 testów wygrał Radeon RX 5600M. DaVinci Resolve i Adobe Premiere potwierdziły wyższość karty Nvidii, natomiast w Adobe Photoshop obydwie konfiguracje zaoferowały praktycznie takie same osiągi.

Jeżeli porównujemy ofertę Nvidii i AMD, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt – dostępność laptopów z kartami obydwóch producentów. Jak na razie zdecydowanie lepiej wypadają tutaj „zieloni”, bo laptopy z GeForce’ami znajdziemy praktycznie u każdego liczącego się producenta (czego nie można powiedzieć o laptopach z kartami Radeon).

It's a brand new technology and to @dell credit they jumped on it first. I explained reasons why during my interview with @pcworld @Gordonung @BradChacos No more SmartShift laptops are coming this year but the team is working hard on having more options ASAP for 2021.