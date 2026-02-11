Koniec oczekiwania. Samsung Galaxy Unpacked już za rogiem

W tym roku nieco później niż zazwyczaj, ale Samsung już wkrótce otworzy drzwi do świata swoich flagowych smartfonów. Samsung Galaxy Unpacked otrzymał datę premiery, a wydarzenie będzie obfitowało w nowe urządzenia.

Koreański producent z datą swojej premiery zbliżył się do Mobile World Congress, które rozpoczyna się 2 marca. Samsung ze swoim wydarzeniem wyprzedzi targi technologiczne w Barcelonie o tydzień. Galaxy Unpacked zaplanowano na 25 lutego o godzinie 19:00. Wydarzenie na żywo odbędzie się w Sna Francisco, a wszyscy będą mogli obejrzeć je na Samsung.com, stronie biura prasowego Samsung oraz na kanale Youtube Samsunga.

Samsung Galaxy Unpacked – czego się spodziewać?

Tak jak z reguły ma to miejsce co roku, podczas Galaxy Unpacked zobaczymy najnowszą generację smartfonów z serii Samsung Galaxy S. Tak jak zazwyczaj, spodziewamy się trzech modeli: Samsung Galaxy S26, większy Samsung Galaxy S26 Plus oraz Samsung Galaxy S26 Ultra. Ich wyróżnikiem w tym roku będzie ekran chroniący prywatność użytkownika. Ten ma dopasowywać swoje wyświetlanie, łącząc oprogramowanie regulujące fizyczne parametry wyświetlacza.

Rozwiązanie ma pojawić się w każdym z trzech smartfonów w serii. Plotki sugerują, że Samsung Galaxy S26 zyska odrobinę większą przekątną ekranu i ta osiągnie 6,3 cala. Bazowy model może trafić do nas w wersji z 12 GB RAM-u, co może spowodować wzrost ceny. W środku znajdziemy najpewniej jednostkę Exynos 2600 wykonaną w 2-nanometrowym procesie litograficznym, podczas gdy w innych regionach świata może być to Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Plotki mówią o tym, że poza tymi zmianami urządzenie będzie podobne do poprzednika. Główny aparat to jednostka 50 Mpix, a towarzyszyć będzie mu 12-megapikselowy aparat ultraszerokokątny (choć są też przecieki informujące o rozwiązaniu 50 Mpix dla całej serii S26) oraz 10-megapikselowy aparat z trzykrotnym przybliżeniem. Z przodu pozostanie 12-megapikselowy aparat do selfie. Podobnie zaprezentuje się wyspa aparatów w Galaxy S26+, który otrzyma większy, 6,7-calowy ekran oraz akumulator 4900 mAh.

Samsung Galaxy S26 Ultra - tak będzie wyglądać (fot. Android Headlines)

Samsung Galaxy S25 Ultra może być w tym zestawieniu najmniejszym ulepszeniem. W dalszym ciągu mówi się o baterii o pojemności 5000 mAh. Producent zrezygnuje za to z tytanu, który stanowił o twardości ramek w poprzednich dwóch odsłonach. Samsung w dalszym ciągu opiera się pełnej implementacji Qi2, która pojawiła się chociażby w smartfonach Google Pixel, więc magnetyczne akcesoria połączymy za pośrednictwem osobnego etui.

Gwiazdą wydarzenia będą najpewniej nie smartfony, a Galaxy AI, które zyska nowe rozwiązania. Samsung zapowiedział nową wersję asystenta Bixby, która może opierać się o narzędzia Perplexity i pozwolić na chociażby łatwiejsze wyszukiwanie plików czy ustawień w telefonie. Byłaby to alternatywa dla Gemini, które rozgościło się w smartfonach z serii Galaxy S25 w ubiegłym roku. Część rozwiązań Galaxy AI może trafić do płatnego zestawu funkcji, ale Samsung pozostawi wybrane rozwiązania bez dodatkowych opłat.

Samsung Galaxy Z Trifold

Oprócz tego producent może rozszerzyć premierę o słuchawki Samsung Galaxy Buds4. Te mają zmienić swój design i nieco oddalić się wyglądem od AirPodsów od Apple. Etui najprawdopodobniej stanie się bardziej kompaktowe i kwadratowe. Nowością w serii ma być moduł Ultra Wideband, który poprawi znajdowanie ich na bliskiej odległości. W serii pojawią się dwa modele – douszne Galaxy Buds 4 oraz dokanałowe Galaxy Buds 4 Pro.

Wydarzenie może posłużyć też jako okazja, by podzielić się informacjami o progresie dotyczącym gogli rozszerzonej rzeczywistości oraz służyć jako zapowiedź globalnej sprzedaży Samsung Galaxy Trifold - urządzenia z ekranem zginającym się w dwóch miejscach.